Voľby v USA priniesli niekoľko historických prvenstiev

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. novembra (TASR) - Prvé hlasovanie zo zahraničia cez mobilné telefóny, prvé moslimky v Kongrese, prvé americké Indiánky či prví Afroameričania. Tí všetci sa po prvý raz v histórii krajiny a jednotlivých štátov stali kongresmanmi alebo guvernérmi.Do Snemovne reprezentantov sa prvýkrát v histórii USA dostali americké Indiánky - za štát Kansas demokratka Sharice Davidsová, členka indiánskeho kmeňa Ho-Chunk, a za štát Nové Mexiko demokratka Deb Haalandová, členka komunity Pueblo of Laguna. Davisová sa otvorene hlási k lesbičkám a je prvou LGBT kongresmankou za Kansas. Okrem toho, že je právničkou, sa v minulosti venovala bojovým umeniam.Američania si v utorok zvolili aj prvé moslimské kongresmanky. Demokratka Rashida Tlaibová, zvolená za štát Michigan, sa narodila v Detroite palestínskym imigrantom. Ľudskoprávna právnička a členka štátneho zákonodarného zboru sa stala vôbec prvou americkou Palestínčankou v dolnej komore Kongresu a jednou z prvých dvoch moslimiek v tomto zbore.Druhou je demokratka Ilhan Omarová, ktorá sa narodila v Somálsku a kandidovala za štát Minnesota.povedala Omarová po zvolení.Voliči v štáte Arizona si vyberali medzi dvoma ženskými kandidátkami do Kongresu. Hoci výsledky hlasovania nie sú zatiaľ známe, už teraz je isté, že Arizona bude mať prvú ženu - kongresmanku. Zaujímavosťou je, že obe kandidátky sú triatlonistky a jedna z nich je americká Indiánka.Ženám sa darí aj v štáte Nevada, ktorý má šancu stať sa prvým štátom, ktorý by mal plne ženský štátny zákonodarný zbor. Výsledky hlasovania v tomto štáte ešte nie sú známe.Na zoznameje aj najmladšia žena v Kongrese, demokratka Alexandria Ocasiová-Cortezová zvolená za štát New York má 29 rokov.V štáte Mississippi sa Afroameričan, demokrat Mike Espy dostal do finále výberu zástupcu štátu v Kongrese, ktoré sa uskutoční 27. novembra, keďže Mississipi má odlišný volebný systém. Ak napokon zvíťazí Espy, bude prvým Afroameričanom v Kongrese za tento štát.V Georgii sa Stacey Abramsová stala prvou afroamerickou guvernérkou a prvou ženskou guvernérkou tohto štátu.V Texase mala demokratka Gina Ortizová Jonesová šancu stať sa prvou americkou Filipínkou v Kongrese, ale v súboji so svojím protikandidátom prehrala o menej než pol percenta hlasov.Voliči v Kalifornii zase posielajú do Kongresu prvého amerického Kórejčana, výsledky hlasovania však ešte nie sú konečné.Obyvatelia Colorada si zvolili vôbec prvého guvernéra v histórii štátu, ktorý sa otvorene hlási ku gejom. Demokrat Jared Polis je zároveň prvým guvernérom-gejom v USA vôbec.Voliči štátu Vermont mali možnosť zvoliť si prvú guvernérku hlásiacu sa k transrodovej komunite, prednosť však dali jej súperovi.Voliči zo štátu Západná Virgínia, ktorí sú v súčasnosti v zahraničí, mali vôbec ako prví v histórii USA možnosť hlasovať cez mobilné telefóny. Západná Virgínia otestovala nový spôsob založený na smartfónoch, rozoznávaní tváre a technológii blockchain. Podľa predbežných údajov toto hlasovanie využilo 140 ľudí v 29 krajinách na celom svete vrátane Albánska, Egypta, Botswany a Japonska.(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)