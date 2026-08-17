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17. augusta 2026

Demokrati a progresívci sa spájajú v Dolnom Kubíne, do komunálnych volieb pôjdu spoločne


Tagy: Komunálne voľby

Spoločná koalícia bude v najbližšom období predstavovať jednotlivých kandidátov, svoje programové priority a konkrétne riešenia pre Dolný Kubín. Demokrati a ...



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volby scaled 1 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Spoločná koalícia bude v najbližšom období predstavovať jednotlivých kandidátov, svoje programové priority a konkrétne riešenia pre Dolný Kubín.


Demokrati a Progresívne Slovensko sa dohodli na spoločnom postupe v komunálnych voľbách v meste Dolný Kubín. Ako uviedla hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková, ich cieľom je získať dôveru voličov na základe skúsených kandidátov a zodpovednej programovo pripravenej ponuky.

„Dolný Kubín potrebuje spoluprácu, nie rozdeľovanie. Potrebuje poslancov, ktorí budú mesto rozvíjať odborne, transparentne a s rešpektom k jeho obyvateľom. Takých, ktorí nebudú v zastupiteľstve iba štatistami,“ povedal Ján Raclavský za stranu Demokrati. „Dohodli sme sa na spoločnom postupe, pretože veríme, že spojením skúseností a odbornosti dokážeme ponúknuť voličom silnú a dôveryhodnú alternatívu,“ dodal.

Demokrati a Progresívne Slovensko sa zaväzujú počas volebnej kampane vystupovať slušne otvorene a s dôrazom na vecnú diskusiu o budúcnosti Dolného Kubína. „Nechceme spájať sily proti niekomu. Spájame sa predovšetkým za Dolný Kubín ako za mesto, ktoré má byť dobre spravované, moderné, otvorené a pripravené na budúcnosť,“ uviedla Veronika Šrobová za Progresívne Slovensko.

Spoločná koalícia bude v najbližšom období predstavovať jednotlivých kandidátov, svoje programové priority a konkrétne riešenia pre Dolný Kubín. „Obyvateľom ponúkne stabilnú, kompetentnú a hodnotovo ukotvenú alternatívu založenú na spolupráci demokratických a proeurópskych politických síl," doplnila Kakaščíková.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati a progresívci sa spájajú v Dolnom Kubíne, do komunálnych volieb pôjdu spoločne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby
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