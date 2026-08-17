|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2026
Demokrati a progresívci sa spájajú v Dolnom Kubíne, do komunálnych volieb pôjdu spoločne
Tagy: Komunálne voľby
Spoločná koalícia bude v najbližšom období predstavovať jednotlivých kandidátov, svoje programové priority a konkrétne riešenia pre Dolný Kubín. Demokrati a ...
Zdieľať
17.8.2026 (SITA.sk) - Spoločná koalícia bude v najbližšom období predstavovať jednotlivých kandidátov, svoje programové priority a konkrétne riešenia pre Dolný Kubín.
Demokrati a Progresívne Slovensko sa dohodli na spoločnom postupe v komunálnych voľbách v meste Dolný Kubín. Ako uviedla hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková, ich cieľom je získať dôveru voličov na základe skúsených kandidátov a zodpovednej programovo pripravenej ponuky.
„Dolný Kubín potrebuje spoluprácu, nie rozdeľovanie. Potrebuje poslancov, ktorí budú mesto rozvíjať odborne, transparentne a s rešpektom k jeho obyvateľom. Takých, ktorí nebudú v zastupiteľstve iba štatistami,“ povedal Ján Raclavský za stranu Demokrati. „Dohodli sme sa na spoločnom postupe, pretože veríme, že spojením skúseností a odbornosti dokážeme ponúknuť voličom silnú a dôveryhodnú alternatívu,“ dodal.
Demokrati a Progresívne Slovensko sa zaväzujú počas volebnej kampane vystupovať slušne otvorene a s dôrazom na vecnú diskusiu o budúcnosti Dolného Kubína. „Nechceme spájať sily proti niekomu. Spájame sa predovšetkým za Dolný Kubín ako za mesto, ktoré má byť dobre spravované, moderné, otvorené a pripravené na budúcnosť,“ uviedla Veronika Šrobová za Progresívne Slovensko.
Spoločná koalícia bude v najbližšom období predstavovať jednotlivých kandidátov, svoje programové priority a konkrétne riešenia pre Dolný Kubín. „Obyvateľom ponúkne stabilnú, kompetentnú a hodnotovo ukotvenú alternatívu založenú na spolupráci demokratických a proeurópskych politických síl," doplnila Kakaščíková.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati a progresívci sa spájajú v Dolnom Kubíne, do komunálnych volieb pôjdu spoločne © SITA Všetky práva vyhradené.
Demokrati a Progresívne Slovensko sa dohodli na spoločnom postupe v komunálnych voľbách v meste Dolný Kubín. Ako uviedla hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková, ich cieľom je získať dôveru voličov na základe skúsených kandidátov a zodpovednej programovo pripravenej ponuky.
„Dolný Kubín potrebuje spoluprácu, nie rozdeľovanie. Potrebuje poslancov, ktorí budú mesto rozvíjať odborne, transparentne a s rešpektom k jeho obyvateľom. Takých, ktorí nebudú v zastupiteľstve iba štatistami,“ povedal Ján Raclavský za stranu Demokrati. „Dohodli sme sa na spoločnom postupe, pretože veríme, že spojením skúseností a odbornosti dokážeme ponúknuť voličom silnú a dôveryhodnú alternatívu,“ dodal.
Demokrati a Progresívne Slovensko sa zaväzujú počas volebnej kampane vystupovať slušne otvorene a s dôrazom na vecnú diskusiu o budúcnosti Dolného Kubína. „Nechceme spájať sily proti niekomu. Spájame sa predovšetkým za Dolný Kubín ako za mesto, ktoré má byť dobre spravované, moderné, otvorené a pripravené na budúcnosť,“ uviedla Veronika Šrobová za Progresívne Slovensko.
Spoločná koalícia bude v najbližšom období predstavovať jednotlivých kandidátov, svoje programové priority a konkrétne riešenia pre Dolný Kubín. „Obyvateľom ponúkne stabilnú, kompetentnú a hodnotovo ukotvenú alternatívu založenú na spolupráci demokratických a proeurópskych politických síl," doplnila Kakaščíková.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati a progresívci sa spájajú v Dolnom Kubíne, do komunálnych volieb pôjdu spoločne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V košickej nemocnici horelo, hasiči evakuovali pacientov a zamestnancov – VIDEO
V košickej nemocnici horelo, hasiči evakuovali pacientov a zamestnancov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Politické rozmery kauzy ruských kamier – KOMENTÁR
Politické rozmery kauzy ruských kamier – KOMENTÁR