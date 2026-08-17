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17. augusta 2026
V košickej nemocnici horelo, hasiči evakuovali pacientov a zamestnancov – VIDEO
Hasiči zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, použili i termokamery a útočný prúd. V monobloku košickej nemocnice horelo, zásah stále prebieha. Ako na sociálnej sieti informovalo ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Hasiči zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, použili i termokamery a útočný prúd.
V monobloku košickej nemocnice horelo, zásah stále prebieha. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, v pondelok krátko po 13:00 smerovalo 13 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi hasičskej techniky k požiaru v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach.
„Požiar vznikol v suteréne objektu z vonkajšej strany a následne aj v strojovni. Hasiči v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru a zamestnancami nemocnice vykonali prieskum objektu a evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších osôb,” približuje KR HaZZ.
Doplnilo, že hasiči zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, použili i termokamery a útočný prúd. Neevidujú žiadnych zranených. Zásah na mieste naďalej prebieha, aktuálne najmä odvetrávaním vnútorných priestorov požiarom zasiahnutého objektu. „Na miesto smeruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov,” uzavreli hasiči.
Zdroj: SITA.sk - V košickej nemocnici horelo, hasiči evakuovali pacientov a zamestnancov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V monobloku košickej nemocnice horelo, zásah stále prebieha. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, v pondelok krátko po 13:00 smerovalo 13 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi hasičskej techniky k požiaru v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach.
„Požiar vznikol v suteréne objektu z vonkajšej strany a následne aj v strojovni. Hasiči v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru a zamestnancami nemocnice vykonali prieskum objektu a evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších osôb,” približuje KR HaZZ.
Doplnilo, že hasiči zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, použili i termokamery a útočný prúd. Neevidujú žiadnych zranených. Zásah na mieste naďalej prebieha, aktuálne najmä odvetrávaním vnútorných priestorov požiarom zasiahnutého objektu. „Na miesto smeruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov,” uzavreli hasiči.
Zdroj: SITA.sk - V košickej nemocnici horelo, hasiči evakuovali pacientov a zamestnancov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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