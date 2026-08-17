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17. augusta 2026

V košickej nemocnici horelo, hasiči evakuovali pacientov a zamestnancov – VIDEO


Tagy: Nemocnica Požiar

Hasiči zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, použili i termokamery a útočný prúd. V monobloku košickej nemocnice horelo, zásah stále prebieha. Ako na sociálnej sieti informovalo ...



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hasici2 17.8.2026 (SITA.sk) - Hasiči zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, použili i termokamery a útočný prúd.


V monobloku košickej nemocnice horelo, zásah stále prebieha. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, v pondelok krátko po 13:00 smerovalo 13 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi hasičskej techniky k požiaru v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach.

„Požiar vznikol v suteréne objektu z vonkajšej strany a následne aj v strojovni. Hasiči v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru a zamestnancami nemocnice vykonali prieskum objektu a evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších osôb,” približuje KR HaZZ.

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Doplnilo, že hasiči zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, použili i termokamery a útočný prúd. Neevidujú žiadnych zranených. Zásah na mieste naďalej prebieha, aktuálne najmä odvetrávaním vnútorných priestorov požiarom zasiahnutého objektu. „Na miesto smeruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov,” uzavreli hasiči.


Zdroj: SITA.sk - V košickej nemocnici horelo, hasiči evakuovali pacientov a zamestnancov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemocnica Požiar
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