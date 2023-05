Demokrati dali Dzurindovi férovú ponuku. Nech zavolajú aj o polnoci, hovorí Naď (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Keďže predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) zmenil svoje stanovisko a nevyhlási voľby v najskoršom možnom termíne, ale naopak, v najneskoršom, majú strany ešte priestor na rokovania.

23.5.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati je pripravená na ďalšie rokovania o spolupráci s inými stranami, povedal to v utorok na tlačovej besede podpredseda Demokratov Jaroslav Naď. Zdôraznil, že Mikulášovi Dzurindovi ( Modrí – Európske Slovensko ) a ďalším menším stredopravým stranám dali na nedeľnom rokovaní férovú ponuku na spoluprácu.„Ponúkli sme naše peniaze do kampane, našu stratégiu, spoločné férové rozdelenie kandidátky a debatu o lídrovi. Čo iné sme ešte mohli ponúknuť? Pravdou je, že oni sa nemali záujem baviť o žiadnych detailoch,“ tvrdí.Zároveň podotkol, že ich ponuka je stále otvorená, no ak majú Demokrati „zostať na ocot“ a sami bojovať za záujmy Slovenska, tak to budú robiť.„Kedykoľvek, aj o polnoci nech nám zavolajú. Ale nemôže to byť o tom, že nám Mikuláš Dzurinda týždne hovorí, že ozvem sa, a potom, keď sa ozve dva dni pred termínom, tak povie, že neskoro ste nás zavolali,“ povedal Naď.