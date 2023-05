Ústavný súd odmietol sťažnosť jedného z obvinených v kauze „Vata“ proti zaisteniu majetku

Nič, čo by sa vymykalo ústavnosti

S nehnuteľnosťami nemôže nakladať



Kauza „Vata"

Kauza sa týka aktivít zločineckej skupiny, ktorá údajne zapájala svoje firmy a biele kone do projektov



Kauza sa týka aktivít zločineckej skupiny, ktorá údajne zapájala svoje firmy a biele kone do projektov Ministerstva vnútra SR Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny . Následne umelo navyšovala ceny projektov o fiktívne tovary a služby na nereálne vysoké čiastky. Nafúknuté sumy mala následne odčerpávať zo systému cez svoje firmy.

23.5.2023 (SITA.sk) - Ústavný súd SR v rámci uznesenia ešte z konca apríla odmietol ústavnú sťažnosť jedného z obvinených v prípade známom pod názvom „Vata“, ktorá smerovala proti zaisteniu celého jeho majetku. Informoval o tom na sociálnej sieti Úrad špeciálnej prokuratúry. V tejto súvislosti cituje stanovisko súdu, podľa ktorého „v prípade trestného činu, pre ktorý je proti sťažovateľovi trestné stíhanie vedené, počíta Trestný zákon s trestom prepadnutia majetku obvineného ako s obligatórnym následkom v prípade uznania jeho viny". To platí bez ohľadu na pôvod, respektíve spôsob nadobudnutia daného majetku.Ústavný súd pripomenul, že Trestný zákon definuje skupinu spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov, pri ktorých zákonodarca s cieľom maximalizovať výchovné a prevenčné pôsobenie na osobu páchateľa stanovil trest prepadnutia majetku ako obligatórny.„Už uvedené skutočnosti postačujú na záver, že v prejednávanej veci ústavný súd nezistil nič, čo by sa vymykalo uvedenému testu ústavnosti," uvádza ÚŠP.V súvislosti s otázkou primeranosti ústavný súd pripomína, že nejde o definitívny a absolútny zásah do majetkových práv sťažovateľa.„Zmyslom zaistenia majetku je v čo najväčšej miere napomôcť reparovať škody spôsobené prípadnou závažnou, osobitne hospodárskou trestnou činnosťou. V podstate ide nie o odňatie majetku (vyvlastnenie), ale o obmedzenie dispozičného oprávnenia dotknutých osôb ako dovolený spôsob obmedzenia vlastníckeho práva," uvádza sa v uznesení súdu.Sťažovateľ má podľa rozhodnutia naďalej postavenie vlastníka nehnuteľností, môže ich naďalej užívať. Jediným zásahom do jeho práva je to, že nemôže s nehnuteľnosťami nakladať.