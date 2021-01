Demokrati formálne predstavili rezolúciu o impeachmente Donalda Trumpa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Demokrati v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu v pondelok formálne predstavili rezolúciu o obžalobe, tzv. impeachmente , voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi . Obviňujú ho v nej z "podnecovania vzbury" v súvislosti s minulotýždňovými nepokojmi v Kapitole Spojených štátov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Ku kroku demokratickí zákonodarcovia pristúpili počas krátkeho zasadnutia Snemovne reprezentantov po tom, čo republikáni odmietli návrh vyzývajúci viceprezidenta Mikea Pencea , aby Trumpa zbavil prezidentských právomocí na základe 25. dodatku ústavy.Jediná stať impeachentu poukazuje na Trumpove opakujúce sa falošné tvrdenia o tom, že vyhral novembrové prezidentské voľby a na prejav k davu svojich podporovateľov, ktorí neskôr vtrhli do Kapitolu. Tiež cituje telefonát so štátnym tajomníkom štátu Georgia, ktorého Trump vyzval, aby "našiel" dostatok hlasov pre jeho výhru v štáte.Líder demokratickej väčšiny v Snemovni Steny Hoyer sa pre CNN vyjadril, že hlasovanie o impeachmente Trumpa očakáva v stredu. Zároveň chce príslušné dokumenty okamžite poslať do Senátu, čo by mohlo znamenať, že by sa proces v tejto komore Kongresu mohol odohrať v prvých dňoch úradu novozvoleného prezidenta Joea Bidena Ak bude proces impeachmentu napredovať, Trump bude prvý prezident USA, ktorý by mu čelil dvakrát.