Krajiny EÚ vrátane Slovenska považujú voľby vo Venezuele za nedemokratické a Madura neuznávajú

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Decembrové voľby do venezuelského parlamentu neboli slobodné a štáty Európskej únie (EÚ) vrátane SR aj naďalej neuznávajú Nicolása Madura za prezidenta Venezuely.Krajiny tiež nepovažujú decembrové voľby do venezuelského Národného zhromaždenia za demokratické a slobodné, štáty preto vyzývajú na politický proces s cieľom uskutočnenia prezidentských, lokálnych aj parlamentný volieb. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Rezort zdôrazňuje, že SR podporuje v tomto smere úsilie o angažovanie sa a komunikáciu EÚ s predstaviteľmi demokratických síl v krajine, dočasným prezidentom Juanom Guaidóm a ďalšími legitímnymi zástupcami občanov, ktorí získali mandát v posledných demokratických voľbách, ktoré sa vo Venezuele uskutočnili v roku 2015.Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. Sas) vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že dezinformačná scéna a politický fanklub venezuelského prezidenta Madura, zastúpený aj v slovenskom parlamente, však nezaháľajú a nevynechajú žiadnu príležitosť manipulovať.„Nevedia sa zmieriť s tým, že sme sa dištancovali od zahraničnej politiky predchádzajúcej vlády. Dnes napríklad tvrdia, že EÚ zmenila postoj k dianiu vo Venezuele a aj dočasnému prezidentovi Juanovi Guaidóvi. Nuž, odporúčam im trošku si doštudovať právo EÚ. Dozvedeli by sa, že EÚ nemohla nič zmeniť, pretože ho EÚ za prezidenta nikdy neuznala,“ upozornil Korčok. Dodal, že táto kompetencia je výlučne v rukách členských štátov.