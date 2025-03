Demokrati kritizujú doživotnú rentu pre generálneho prokurátora Žilinku, žiadajú prezidentské veto

Výzva pre prezidenta Pellegriniho

Predčasný odchod prokurátora

Doživotná renta

28.3.2025 (SITA.sk) - Opozičná strana Demokrati vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho , aby vetoval doživotnú rentu, ktorú koaliční poslanci Národnej rady SR schválili pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku . Ako zdôraznil bývalý poslanec Juraj Šeliga , viac ako 5 000 eur mesačne za štyri roky vo funkcii je bezprecedentný výsmech všetkým ľuďom.„Na Slovensku je na hranici chudoby 1 000 000 ľudí a štát rozdáva peniaze úradníkovi, ktorý ma slušný plat. Tento návrh považujeme za politický úplatok a vonkoncom nie systémové riešenie,“ zdôraznil Šeliga. Ak podľa neho prezident Pellegrini toľko hovorí o sociálnom štáte a solidarite, teraz je čas, aby ju ukázal aj v praxi."Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorý poslanci NR SR schválili vo štvrtok hlasmi 77 zákonodarcov vládnej koalície, je v čase konsolidácie amorálny pľuvanec do tváre občanom. Opakovane vyzývame prezidenta Pellegriniho, aby vetoval tento zlý doslova politický úplatok, ktorý zaplatia všetci občania,“ vyhlásil Šeliga.Poslanec Branislav Vančo Progresívne Slovensko ) v tejto súvislosti poukázal na to, že ak by sa Žilinka napríklad okamžite vzdal funkcie generálneho prokurátora, dostane mesačne sumu, o ktorej sa môže väčšine Slovenska len snívať.„Ak by sa dožil priemerného veku, my všetci sa mu zložíme na odmenu až jeden milión eur. Navyše, koalícia by si mohla zvoliť nového, ešte lojálnejšieho generálneho prokurátora, ktorý by bol vo funkcii až do roku 2032,“ upozornil Vančo.Poslankyňa Veronika Remišová klub Slovensko ) vyzvala generálneho prokurátora, aby ľuďom férovo oznámil, či má v úmysle dokončiť celé svoje funkčné obdobie, na ktoré bol zvolený, alebo predčasne odísť a užívať si darček od premiéra Roberta Fica a vládnej koalície.„Už nejakú dobu počúvame, že Maroš Žilinka sa chystá na odchod a koalícia si bude voliť svojho vlastného prokurátora, možno z radov svojich trestne stíhaných kamarátov, čo by Slovensko už definitívne dostalo medzi najhoršie a najhanebnejšie režimy. Ak pán Žilinka plánuje takýto krok, bolo by férové sa k tomu vyjadriť už dnes,“ zdôraznila Remišová.Podľa návrhu poslanca za Smer-SD Daniela Karasa generálnemu prokurátorovi pripadla doživotná renta vo výške 5 000 eur mesačne. Podmienkou je, aby svoju funkciu vykonával aspoň štyri roky, čo Maroš Žilinka spĺňa.Funkčné obdobie generálneho prokurátora je podľa zákona ale sedem rokov. Poslanec z klubu progresívcov Branislav Vančo v tejto súvislosti naznačil, že zo Žilinku by sa mohol stať ústavný sudca, čo ten rázne odmietol.