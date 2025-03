Zákazku na odevy pre policajtov a hasičov má preveriť ÚVO, Grendel hovorí o zmanipulovanej súťaži – VIDEO

Diskriminačné podmienky

Víťaz bol vopred jasný

28.3.2025 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Slovensko podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti so zákazkou na odevy pre policajtov Ako uviedol poslanec Gábor Grendel , ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi Hlas-SD ) vyčítajú zmanipulovanie súťaže. Súťaž vyhlásilo ministerstvo vnútra na jeseň 2024.Viacerí uchádzači podľa Gendela namietali diskriminačné podmienky nastavené ministerstvom a žiadali napríklad predĺženie lehoty na predloženie ponúk. Námietky a podnety potenciálnych uchádzačov však podľa opozičného poslanca ministerstvo vnútra ignorovalo. Existuje pritom podľa Grendela podozrenie, že podmienky boli nastavené pre konkrétnu firmu z Prešova.Začiatkom roka 2025 ministerstvo zverejnilo výsledky súťaže a víťazom sa podľa poslanca stala práve firma z Prešova, ktorá nemusela súťažiť so žiadnym súperom o čo najvýhodnejšiu ponuku pre štát."Zákazku na vrchné odevy pre policajtov a hasičov považujeme za netransparentnú a diskriminačnú, kde bol víťaz vopred jasný," vyhlásil Grendel. Ako ďalej uviedol, zmyslom verejného obstarávania je to, aby štát nakupoval za čo najvýhodnejších podmienok. "Na ministerstve vnútra pri jeho verejných obstarávaniach sa toto opakovane nedeje a štát tak prichádza o milióny eur," doplnil.Grendel pripomína, že predpokladaná hodnota zákazky bola podľa ministerstva vnútra 21 miliónov eur bez DPH. Víťaz však ponúkol sumu viac ako 26 miliónov eur bez DPH. Podľa zákona o verejnom obstarávaní pritom môže obstarávateľ zrušiť súťaž, ak sa do súťaže prihlásia len dve spoločnosti, alebo ak konečná cena zákazky je vyššia, ako hodnota pri vypísaní verejného obstarávania.