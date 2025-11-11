Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. novembra 2025

Demokrati majú nového podpredsedu, Andreu Letanovskú nahradil vo funkcii Michal Kiča


Bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča sa stal podpredsedom opozičnej strany Demokrati. Ako ...



Zdieľať
67580f253cbdb447661128 676x450 11.11.2025 (SITA.sk) - Bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča sa stal podpredsedom opozičnej strany Demokrati.


Ako strana v tejto súvislosti informovala, Kiča nastupuje na miesto Andrei Letanovskej, ktorá sa pre pracovnú vyťaženosť vzdala funkcie podpredsedníčky, no naďalej zostáva členkou strany. Kiča bol do funkcie podpredsedu jednomyseľne zvolený predsedníctvom strany na návrh predsedu Jaroslava Naďa.

„Michal Kiča má všetky odborné predpoklady aj morálnu výbavu na to, aby spolu s expremiérom Eduardom Hegerom, bývalým podpredsedom NR SR Jurajom Šeligom a primátorom Prešova Františkom Oľhom pôsobil ako podpredseda strany. Otvára dôležité témy, prináša nové zistenia, rozumie nielen životnému prostrediu, ale aj procesom v štátnej správe a legislatíve," zdôraznil Naď. Doplnil, že ako na človeka sa Kiču môžem on aj strana vždy spoľahnúť.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati majú nového podpredsedu, Andreu Letanovskú nahradil vo funkcii Michal Kiča © SITA Všetky práva vyhradené.

