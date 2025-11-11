Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 11.11.2025
 24hod.sk    Z domova

11. novembra 2025

Dieťa občanov Slovenska bude môcť mať dve priezviská, Pellegrini podpísal novelu zákona


Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu zákona o mene a priezvisku, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. ...



68b5491ae15d8875537283 676x451 11.11.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu zákona o mene a priezvisku, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Ako v tejto súvislosti pripomenula prezidentská kancelária, podľa novej legislatívy dve priezviská budú môcť mať aj deti, ktorých obaja rodičia sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky. Doterajšie znenie zákona síce umožňovalo dieťaťu určiť viac priezvisk, ale len v tom prípade, keď je rodičom dieťaťa súčasne cudzí štátny občan.


Právna úprava zrovnoprávni vzťah medzi rodičmi, ktorí sú obaja štátnymi občanmi SR, a rodičmi, z ktorých je jeden cudzím štátnym občanom. Po novom tak na základe dohody rodičia budú môcť určiť najviac dve priezviská, ktoré v tom čase majú," uviedla prezidentská kancelária.


Zdroj: SITA.sk - Dieťa občanov Slovenska bude môcť mať dve priezviská, Pellegrini podpísal novelu zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Demokrati majú nového podpredsedu, Andreu Letanovskú nahradil vo funkcii Michal Kiča
<< predchádzajúci článok
V Gruzínsku sa zrútilo turecké vojenské lietadlo s 20 ľuďmi cestou z Azerbajdžanu

