Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 27.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. novembra 2025

Demokrati odhaľujú zmluvu za 600-tisíc eur, na Huliakovom ministerstve má padnúť generálny tajomník – VIDEO


Tagy: Generálny tajomník konsolidácia verejných financií Minister cestovného ruchu a športu SR podpredseda Demokratov

Strana Demokrati upozorňuje na ďalší problém v rezorte cestovného ruchu a športu, kde má ...



Zdieľať
650582b158239200469089 676x465 27.11.2025 (SITA.sk) - Strana Demokrati upozorňuje na ďalší problém v rezorte cestovného ruchu a športu, kde má podľa jej informácií skončiť generálny tajomník služobného úradu Július Ernek. Dôvodom má byť zmluva na dodávku prác, tovarov a služieb v hodnote takmer 600-tisíc eur, ktorú ministerstvo uzavrelo s externou firmou. Demokrati tvrdia, že zmluva je neprimeraná súčasným podmienkam, keď štát deklaruje potrebu konsolidácie verejných financií.


Informáciu zverejnil krajský predseda Demokratov pre Bratislavu Dominik Sumbal, podľa ktorého má byť Ernek odvolaný už v piatok na rokovaní vlády.

Podľa našich informácií ide o snahu ministra Huliaka predísť škandálu, ale to sa mu nepodarí, pretože v čase konsolidácie zaplatiť státisíce za marketingový stánok na ostrove Hainan v Číne je neospravedlniteľné,“ uviedol Sumbal. Podľa Demokratov ide o projekt, ktorý nemá jasný finančný ani strategický prínos a vyvoláva otázky o efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga tvrdí, že rezort cestovného ruchu čelí širším problémom. Hovorí o „mnohých pofidérnych veciach“, ktoré majú byť postupne zverejnené, pričom obviňuje ministra Huliaka z netransparentného riadenia rezortu.

Minister Huliak nerobí nič iba vydiera politických partnerov, dosadzuje svojich neodborných nominantov na vysoké štátne funkcie a celý rezort, ktorý má Huliak dočasne v správe, je iba ministrovou dojnou kravou,“ povedal Šeliga. Demokrati tvrdia, že jednotlivé rozhodnutia rezortu neprinášajú benefity ani pre športové prostredie, ani pre cestovný ruch, ktoré majú byť jeho hlavnou agendou.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati odhaľujú zmluvu za 600-tisíc eur, na Huliakovom ministerstve má padnúť generálny tajomník – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny tajomník konsolidácia verejných financií Minister cestovného ruchu a športu SR podpredseda Demokratov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Finančná správa si aj tento rok posvieti na vianočné trhy, kontrolovať bude najmä správnu evidenciu tržieb
<< predchádzajúci článok
Čaučík nazval Huliakov zákon o hazarde nebezpečným, koalícia ponesie celú zodpovednosť za hlasovanie – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 