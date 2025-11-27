|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 27.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. novembra 2025
Finančná správa si aj tento rok posvieti na vianočné trhy, kontrolovať bude najmä správnu evidenciu tržieb
Tagy: E-Kasa Vianočné trhy
Finančná správa si posvieti na vianočné trhy. Spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu Vianočné trhy 4, ktorá má preventívno-represívny charakter. Sústrediť sa ...
Zdieľať
27.11.2025 (SITA.sk) - Finančná správa si posvieti na vianočné trhy. Spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu Vianočné trhy 4, ktorá má preventívno-represívny charakter. Sústrediť sa bude najmä na správnu evidenciu tržieb. Akcia bude prebiehať od 28. novembra do 31. decembra, pričom jej cieľom nebude primárne rozdávať pokuty, ale podporiť férový predaj v období vianočných nákupov.
Finančná správa spresnila, že akcia nadväzuje na minuloročnú aktivitu, ktorá z 317 vykonaných kontrol ukázala 130 porušení. Ide tak o 41 percent prípadov, pričom celková výška pokút dosiahla takmer 30-tisíc eur.
„Práve tieto výsledky sú motiváciou, pre ktorú finančná správa zvýši prítomnosť príslušníkov finančnej správy v teréne, ktorí budú pred vykonaním kontroly upozorňovať podnikateľov na dodržiavanie zákona, najmä na ich povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb," uviedla finančná správa.
Počas tohtoročnej kontroly sa príslušníci finančnej správy zamerajú najmä na stánky s občerstvením, predaj vianočných stromčekov či ďalší sezónny tovar. Zvýšenú pozornosť budú venovať podnikateľom, ktorí už v minulosti nesprávne evidovali tržby.
„Kontroly budú vo veľkej miere prebiehať aj pozorovaním správania sa podnikateľa pri evidovaní tržieb využitím informácií zo systému e-kasa, pri ktorom stačí porovnať počet platiacich zákazníkov s evidovanými dokladmi v systéme. Tento postup nezaťažuje poctivých podnikateľov a zároveň pomáha rýchlo identifikovať prípadné nezrovnalosti," vysvetlila finančná správa. Podotkla, že okrem povinnosti používať pokladnicu e-kasa by podnikateľ nemal zabúdať ani na povinnosť odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad.
„Správne vystavený pokladničný doklad totižto chráni nielen podnikateľov, ale aj kupujúcich, pretože je potvrdením nákupu a zárukou, že tržba bola riadne zaevidovaná a daň z nej odvedená," doplnila finančná správa s tým, že ak sa občania stretnú s neúplným alebo podozrivým dokladom, môžu túto skutočnosť finančnej správe nahlásiť.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa si aj tento rok posvieti na vianočné trhy, kontrolovať bude najmä správnu evidenciu tržieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Dohliadnu na evidenciu tržieb
Finančná správa spresnila, že akcia nadväzuje na minuloročnú aktivitu, ktorá z 317 vykonaných kontrol ukázala 130 porušení. Ide tak o 41 percent prípadov, pričom celková výška pokút dosiahla takmer 30-tisíc eur.
„Práve tieto výsledky sú motiváciou, pre ktorú finančná správa zvýši prítomnosť príslušníkov finančnej správy v teréne, ktorí budú pred vykonaním kontroly upozorňovať podnikateľov na dodržiavanie zákona, najmä na ich povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb," uviedla finančná správa.
Počas tohtoročnej kontroly sa príslušníci finančnej správy zamerajú najmä na stánky s občerstvením, predaj vianočných stromčekov či ďalší sezónny tovar. Zvýšenú pozornosť budú venovať podnikateľom, ktorí už v minulosti nesprávne evidovali tržby.
Používanie systému e-kasa
„Kontroly budú vo veľkej miere prebiehať aj pozorovaním správania sa podnikateľa pri evidovaní tržieb využitím informácií zo systému e-kasa, pri ktorom stačí porovnať počet platiacich zákazníkov s evidovanými dokladmi v systéme. Tento postup nezaťažuje poctivých podnikateľov a zároveň pomáha rýchlo identifikovať prípadné nezrovnalosti," vysvetlila finančná správa. Podotkla, že okrem povinnosti používať pokladnicu e-kasa by podnikateľ nemal zabúdať ani na povinnosť odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad.
„Správne vystavený pokladničný doklad totižto chráni nielen podnikateľov, ale aj kupujúcich, pretože je potvrdením nákupu a zárukou, že tržba bola riadne zaevidovaná a daň z nej odvedená," doplnila finančná správa s tým, že ak sa občania stretnú s neúplným alebo podozrivým dokladom, môžu túto skutočnosť finančnej správe nahlásiť.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa si aj tento rok posvieti na vianočné trhy, kontrolovať bude najmä správnu evidenciu tržieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: E-Kasa Vianočné trhy
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Demokrati odhaľujú zmluvu za 600-tisíc eur, na Huliakovom ministerstve má padnúť generálny tajomník – VIDEO
Demokrati odhaľujú zmluvu za 600-tisíc eur, na Huliakovom ministerstve má padnúť generálny tajomník – VIDEO