|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 23.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adrián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. marca 2026
Demokrati odovzdali Pellegrinimu podpisy na referendum, chcú predčasné voľby aj zrušenie Ficovej renty – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda demokratov predseda hnutia Slovensko Prezident Slovenskej republiky Ústava SR
Mimoparlamentná strana Demokrati oficiálne odovzdala prezidentovi Petrovi Pellegrinimu podpisy občanov pod petíciou za vyhlásenie ...
Zdieľať
23.3.2026 (SITA.sk) - Mimoparlamentná strana Demokrati oficiálne odovzdala prezidentovi Petrovi Pellegrinimu podpisy občanov pod petíciou za vyhlásenie referenda. Demokrati už začiatkom februára avizovali, že sa im podarilo vyzbierať potrebných 350-tisíc podpisov. Nosnou otázkou referenda má byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády.
Ďalšou otázkou v referende je zrušenie doživotnej renty pre predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Treťou otázkou je znovuobnovenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Spustenie petície ohlásili na jeseň v roku 2024, po roku pôsobenia súčasnej vlády.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď na tlačovej besede oznámil, že hlave štátu odovzdávajú viac ako 384-tisíc podpisov. Doplnil, že podpisy pochádzajú od občanov z celého Slovenska, ktoré vyzbierali členovia strany. Podľa Naďa 12 krabíc s vyzbieranými podpismi znamená i to, že jeho politický subjekt splnil verejný prísľub, že bude tvrdou opozičnou stranou a využije všetky dostupné prostriedky na to, aby aktuálna vláda čo najskôr skončila.
Naď sa zároveň poďakoval Pirátskej strane za pomoc so zberom podpisov. „Vyzývame prezidenta Pellegriniho, aby bezodkladne konal a vyhovel tejto žiadosti viac ako 384-tisíc občanov SR toto referendum vyhlásiť,” uviedol predseda Demokratov.
Podpredseda strany Juraj Šeliga doplnil, že v záujme zachovania všetkých potrebných lehôt navrhujú prezidentovi, aby referendum bolo vyhlásené na sobotu 27. júna 2026. Malo by sa tak teda stať ešte pred obdobím letných prázdnin a dovoleniek.
„Priama demokracia je základom demokratického štátu. Ak štát nenájde peniaze na to, aby referendum vyhlásil a sprocesoval, tak prestáva plniť svoje základné úlohy,” uviedol Šeliga na margo otázky prostriedkov na organizáciu referenda. Diskusia podľa neho nemôže byť o tom, že či sú na referendum peniaze. Otázku vykonateľnosti otázok a ich súladu s Ústavou SR, najmä tej prvej, podľa neho posunula do inej roviny novela ústavy z roku 2023.
Predtým nebolo možné ústavne konformným spôsobom skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR. „Občania sú jediným zdrojom moci. A ak občan hovorí svojmu zástupcovi, predpísanou formou, že si praje, aby skončil ako zástupca a vyhlásil nové voľby, nie je pre toho zástupcu nič posvätnejšie, ako tieto voľby vyhlásiť,” deklaroval Šeliga. Dodal, že v prípade úspechu referenda je parlament povinný prijať uznesenie o skrátení volebného obdobia do šiestich mesiacov od vyhlásenia výsledkov referenda. Zdôraznil, že nejde len o podpisy voličov Demokratov či opozičných strán, ale aj nevoličov, časti elektorátu koalície či rodinných príslušníkov niektorých ústavných činiteľov.
Naď uviedol, že o referende v minulosti komunikoval s predsedami opozičných subjektov Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie a Sloboda a Solidarita. Podľa jeho slov mu bolo prisľúbené, že akonáhle bude referendum vyhlásené, podporia ho. Predseda Demokratov nepochybuje ani o podpore Hnutia Slovensko na čele s Igorom Matovičom.
„Kancelária prezidenta SR prijala petíciu strany Demokrati. Aktuálne sa bude kontrolovať pravosť podpisov a v zákonom stanovenej lehote prezident SR prijme stanovisko,” uviedli z Kancelárie prezidenta SR.
Na vyhlásenie referenda je podľa Ústavy SR potrebná petícia s minimálne 350-tisícmi podpisov od občanov. Vyhlasuje ho prezident SR. Na to, aby bolo referendum platné, je potrebné, aby sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 percent oprávnených voličov a v prospech referendovej otázky sa musí vyjadriť viac ako 50 percent zúčastnených.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati odovzdali Pellegrinimu podpisy na referendum, chcú predčasné voľby aj zrušenie Ficovej renty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ďalšou otázkou v referende je zrušenie doživotnej renty pre predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Treťou otázkou je znovuobnovenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Spustenie petície ohlásili na jeseň v roku 2024, po roku pôsobenia súčasnej vlády.
Naď hovorí o splnenom sľube
Predseda Demokratov Jaroslav Naď na tlačovej besede oznámil, že hlave štátu odovzdávajú viac ako 384-tisíc podpisov. Doplnil, že podpisy pochádzajú od občanov z celého Slovenska, ktoré vyzbierali členovia strany. Podľa Naďa 12 krabíc s vyzbieranými podpismi znamená i to, že jeho politický subjekt splnil verejný prísľub, že bude tvrdou opozičnou stranou a využije všetky dostupné prostriedky na to, aby aktuálna vláda čo najskôr skončila.
Naď sa zároveň poďakoval Pirátskej strane za pomoc so zberom podpisov. „Vyzývame prezidenta Pellegriniho, aby bezodkladne konal a vyhovel tejto žiadosti viac ako 384-tisíc občanov SR toto referendum vyhlásiť,” uviedol predseda Demokratov.
Termín navrhujú ešte pred letom
Podpredseda strany Juraj Šeliga doplnil, že v záujme zachovania všetkých potrebných lehôt navrhujú prezidentovi, aby referendum bolo vyhlásené na sobotu 27. júna 2026. Malo by sa tak teda stať ešte pred obdobím letných prázdnin a dovoleniek.
„Priama demokracia je základom demokratického štátu. Ak štát nenájde peniaze na to, aby referendum vyhlásil a sprocesoval, tak prestáva plniť svoje základné úlohy,” uviedol Šeliga na margo otázky prostriedkov na organizáciu referenda. Diskusia podľa neho nemôže byť o tom, že či sú na referendum peniaze. Otázku vykonateľnosti otázok a ich súladu s Ústavou SR, najmä tej prvej, podľa neho posunula do inej roviny novela ústavy z roku 2023.
Predtým nebolo možné ústavne konformným spôsobom skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR. „Občania sú jediným zdrojom moci. A ak občan hovorí svojmu zástupcovi, predpísanou formou, že si praje, aby skončil ako zástupca a vyhlásil nové voľby, nie je pre toho zástupcu nič posvätnejšie, ako tieto voľby vyhlásiť,” deklaroval Šeliga. Dodal, že v prípade úspechu referenda je parlament povinný prijať uznesenie o skrátení volebného obdobia do šiestich mesiacov od vyhlásenia výsledkov referenda. Zdôraznil, že nejde len o podpisy voličov Demokratov či opozičných strán, ale aj nevoličov, časti elektorátu koalície či rodinných príslušníkov niektorých ústavných činiteľov.
Opozícia deklaruje podporu referendu
Naď uviedol, že o referende v minulosti komunikoval s predsedami opozičných subjektov Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie a Sloboda a Solidarita. Podľa jeho slov mu bolo prisľúbené, že akonáhle bude referendum vyhlásené, podporia ho. Predseda Demokratov nepochybuje ani o podpore Hnutia Slovensko na čele s Igorom Matovičom.
„Kancelária prezidenta SR prijala petíciu strany Demokrati. Aktuálne sa bude kontrolovať pravosť podpisov a v zákonom stanovenej lehote prezident SR prijme stanovisko,” uviedli z Kancelárie prezidenta SR.
Na vyhlásenie referenda je podľa Ústavy SR potrebná petícia s minimálne 350-tisícmi podpisov od občanov. Vyhlasuje ho prezident SR. Na to, aby bolo referendum platné, je potrebné, aby sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 percent oprávnených voličov a v prospech referendovej otázky sa musí vyjadriť viac ako 50 percent zúčastnených.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati odovzdali Pellegrinimu podpisy na referendum, chcú predčasné voľby aj zrušenie Ficovej renty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda demokratov predseda hnutia Slovensko Prezident Slovenskej republiky Ústava SR
nasledujúci článok >>
Na pojednávaní káuz Donovaly a Báč chýbali obžalovaní, vypovedali len dvaja svedkovia
Na pojednávaní káuz Donovaly a Báč chýbali obžalovaní, vypovedali len dvaja svedkovia
<< predchádzajúci článok
„Grófka" bude opäť pred súdom, Najvyšší súd rieši prípad agrodotácií a škody za 150-tisíc eur
„Grófka“ bude opäť pred súdom, Najvyšší súd rieši prípad agrodotácií a škody za 150-tisíc eur