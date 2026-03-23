23. marca 2026

Demokrati odovzdali Pellegrinimu podpisy na referendum, chcú predčasné voľby aj zrušenie Ficovej renty – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda demokratov predseda hnutia Slovensko Prezident Slovenskej republiky Ústava SR

Mimoparlamentná strana Demokrati oficiálne odovzdala prezidentovi Petrovi Pellegrinimu podpisy občanov pod petíciou za vyhlásenie ...



sni mka obrazovky 2026 03 23 o 13.56.43 676x347 23.3.2026 (SITA.sk) - Mimoparlamentná strana Demokrati oficiálne odovzdala prezidentovi Petrovi Pellegrinimu podpisy občanov pod petíciou za vyhlásenie referenda. Demokrati už začiatkom februára avizovali, že sa im podarilo vyzbierať potrebných 350-tisíc podpisov. Nosnou otázkou referenda má byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády.


Ďalšou otázkou v referende je zrušenie doživotnej renty pre predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Treťou otázkou je znovuobnovenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Spustenie petície ohlásili na jeseň v roku 2024, po roku pôsobenia súčasnej vlády.

Naď hovorí o splnenom sľube


Predseda Demokratov Jaroslav Naď na tlačovej besede oznámil, že hlave štátu odovzdávajú viac ako 384-tisíc podpisov. Doplnil, že podpisy pochádzajú od občanov z celého Slovenska, ktoré vyzbierali členovia strany. Podľa Naďa 12 krabíc s vyzbieranými podpismi znamená i to, že jeho politický subjekt splnil verejný prísľub, že bude tvrdou opozičnou stranou a využije všetky dostupné prostriedky na to, aby aktuálna vláda čo najskôr skončila.

Naď sa zároveň poďakoval Pirátskej strane za pomoc so zberom podpisov. „Vyzývame prezidenta Pellegriniho, aby bezodkladne konal a vyhovel tejto žiadosti viac ako 384-tisíc občanov SR toto referendum vyhlásiť,” uviedol predseda Demokratov.

Termín navrhujú ešte pred letom


Podpredseda strany Juraj Šeliga doplnil, že v záujme zachovania všetkých potrebných lehôt navrhujú prezidentovi, aby referendum bolo vyhlásené na sobotu 27. júna 2026. Malo by sa tak teda stať ešte pred obdobím letných prázdnin a dovoleniek.

„Priama demokracia je základom demokratického štátu. Ak štát nenájde peniaze na to, aby referendum vyhlásil a sprocesoval, tak prestáva plniť svoje základné úlohy,” uviedol Šeliga na margo otázky prostriedkov na organizáciu referenda. Diskusia podľa neho nemôže byť o tom, že či sú na referendum peniaze. Otázku vykonateľnosti otázok a ich súladu s Ústavou SR, najmä tej prvej, podľa neho posunula do inej roviny novela ústavy z roku 2023.

Predtým nebolo možné ústavne konformným spôsobom skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR. „Občania sú jediným zdrojom moci. A ak občan hovorí svojmu zástupcovi, predpísanou formou, že si praje, aby skončil ako zástupca a vyhlásil nové voľby, nie je pre toho zástupcu nič posvätnejšie, ako tieto voľby vyhlásiť,” deklaroval Šeliga. Dodal, že v prípade úspechu referenda je parlament povinný prijať uznesenie o skrátení volebného obdobia do šiestich mesiacov od vyhlásenia výsledkov referenda. Zdôraznil, že nejde len o podpisy voličov Demokratov či opozičných strán, ale aj nevoličov, časti elektorátu koalície či rodinných príslušníkov niektorých ústavných činiteľov.

Opozícia deklaruje podporu referendu


Naď uviedol, že o referende v minulosti komunikoval s predsedami opozičných subjektov Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie a Sloboda a Solidarita. Podľa jeho slov mu bolo prisľúbené, že akonáhle bude referendum vyhlásené, podporia ho. Predseda Demokratov nepochybuje ani o podpore Hnutia Slovensko na čele s Igorom Matovičom.

„Kancelária prezidenta SR prijala petíciu strany Demokrati. Aktuálne sa bude kontrolovať pravosť podpisov a v zákonom stanovenej lehote prezident SR prijme stanovisko,” uviedli z Kancelárie prezidenta SR.

Na vyhlásenie referenda je podľa Ústavy SR potrebná petícia s minimálne 350-tisícmi podpisov od občanov. Vyhlasuje ho prezident SR. Na to, aby bolo referendum platné, je potrebné, aby sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 percent oprávnených voličov a v prospech referendovej otázky sa musí vyjadriť viac ako 50 percent zúčastnených.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati odovzdali Pellegrinimu podpisy na referendum, chcú predčasné voľby aj zrušenie Ficovej renty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda demokratov predseda hnutia Slovensko Prezident Slovenskej republiky Ústava SR
