 Pondelok 23.3.2026
 Z domova

23. marca 2026

Na pojednávaní káuz Donovaly a Báč chýbali obžalovaní, vypovedali len dvaja svedkovia


Tagy: Daňový podvod kauza Báč kauza Donovaly Súdy

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici predvolal na v pondelok v rámci súdneho procesu v kauzách Donovaly a



23.3.2026 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici predvolal na v pondelok v rámci súdneho procesu v kauzách Donovaly a Báč piatich svedkov, z ktorých prišli len dvaja. Ako ďalej informoval Denník N, obidvaja svedkovia, ktorí sa dostavili, pred súdom vypovedali. Zvyšných troch predvolajú znovu na štvrtok 26. marca.


„Nikto z troch obžalovaných sa na pojednávaní nezúčastnil a je predpoklad, že neprídu ani vo štvrtok, ani v piatok,“ uviedol Denník N.

Podnikateľ Marian Kočner je v tejto trestnej veci obžalovaný z daňového podvodu v prípade prevodov hotelov na Donovaloch a z vytunelovania spoločnosti Welten. „Súhrnná škoda je podľa obžaloby vyše 10 miliónov eur,“ doplnil denník s tým, že okrem Kočnera sú v tomto prípade obžalovaní aj Jana Šlachtová a Peter Pecha.


Zdroj: SITA.sk - Na pojednávaní káuz Donovaly a Báč chýbali obžalovaní, vypovedali len dvaja svedkovia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Daňový podvod kauza Báč kauza Donovaly Súdy
