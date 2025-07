Demokrati podali podnet pre podozrenie z volebného podvodu, Šutaj Eštok sa podľa Šeligu priznal k porušeniu zákona – VIDEO

28.7.2025 (SITA.sk) - Strana Demokrati podala v súvislosti s financovaním prezidentskej kampane Petra Pellegriniho stranou Hlas podnet na generálnu prokuratúru . Poukazujú na to, že predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa verejne priznal k úmyselnému trestného činu, keď povedal, že 300-tisíc eur od sestry Petra Pellegriniho na volebnú kampaň nepriznala strana preto, aby si z nich satirická stránka Zomri nerobila žarty.







Tri rôzne verzie

Šutaj Eštok sa smeje ľuďom do tváre

Ako povedal v pondelok na brífingu pred generálnou prokuratúrou podpredseda Demokratov Juraj Šeliga , na základe tohto priznania očakávali, že generálny prokurátor Maroš Žilinka začne konať a financovanie prezidentskej kampane Petra Pellegriniho prešetrí. Nič také sa však nestalo, preto podávajú podnet.Šeliga poukazuje na to, že Šutaj Eštok už prišiel s tromi verziami toho, prečo pôžičku od Pellegriniho sestry nepriznali. "Najprv to bola nejaká interná kontrola v rámci Hlasu – zistili, že náhodou zabudli zverejniť 300-tisíc eur. Potom ich vraj na to upozornila Štátna volebná komisia – tak je otázka, prečo im Štátna volebná komisia hneď nenaparila poriadnu pokutu. Čerešnička na torte, ktorá ukazuje tú spleť klamstiev a podvodov, je vyjadrenie Matúša Šutaja Eštoka, keď hovorí, že to sme nezverejnili z taktických dôvodov, lebo by si z nás robili srandu," vymenoval Šeliga.Šutaj Eštok sa podľa neho priznal k podvodu a porušeniu zákona a je potrebné preveriť, aké toky peňazí boli v strane Hlas pri financovaní prezidetnskej kampane. "Naozaj išlo len o nejakú administratívnu chybu? Prepáčte, ale kto uverí Šutajovi Eštokovi, ktorý klamal, keď bol na Formule 1, keď bol lietadlom v Nemecku a podobne," hovorí Šeliga.Demokrati očakávajú, že si generálny prokurátor Maroš Žilinka vypýta účtovníctvo strany Hlas aj Pellegriniho sestry. "Pri prezidentskej kampani minister vnútra, ktorý je zodpovedný za to, aby volebná súťaž prebehla férovo, povie: áno, porušili sme zákon, no, a čo?" poukázal predseda Demokratov Jaroslav Naď Šutaj Eštok podľa neho porušuje zákon a smeje sa pritom ľuďom do tváre. "On si dá to pivko opálený na Sardínii a smeje sa ľuďom do tváre. My chodíme pre statusy vypovedať ako na klavír, na to čas je, ale keď sa minister vnútra priamo prizná k spáchaniu trestného činu, je ticho," podotýka Naď.Strana Demokrati sídli neďaleko firmy Pellegriniho sestry. Naď hovorí, že vidia, ako k nej chodia na návštevy poslanci. "A potom vždy po týchto návštevách príde nejaká pôžička," hovorí Naď.