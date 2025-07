Obchodná dohoda medzi EÚ a USA je kompromisom pre obe strany, uvádza Hlas-SD. Podľa KDH výška ciel nie je výhrou

Nákup energií z USA

Podľa KDH nejde o výhru

Hnutie považuje za dôležité pokračovať v rokovaniach

28.7.2025 (SITA.sk) - Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a USA týkajúcou sa ciel je kompromisom pre obe strany. Uviedla to strana Hlas-SD vo svojom stanovisku, podľa ktorej je kompromisná sadzba 15 percent dobrou správou pre Slovensko.„Európska únia po náročných a intenzívnych rokovaniach dosiahla rámcovú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi americkými. Namiesto hroziacich 30-percentných ciel, ktoré mali vstúpiť do platnosti už 1. augusta, sa podarilo dohodnúť kompromisnú sadzbu 15 percent pre väčšinu tovarov – vrátane automobilov. Je to dobrá správa pre Slovensko, pretože ide o významný krok, ktorý ochránil konkurencieschopnosť našich výrobcov a zachoval istotu pre tisíce zamestnancov v celej Európe," uviedla strana Hlas-SD.EÚ sa zároveň zaviazala k nákupu energií z USA v hodnote 750 miliárd dolárov, čím sa posilní energetická bezpečnosť únie. Súčasťou dohody je aj zvýšenie investícií do obranného vybavenia o 600 miliárd dolárov.„Dohoda bola výsledkom dlhého, trpezlivého a odborného vyjednávania. Osobitne ďakujem zástupcovi EÚ Marošovi Šefčovičovi , ktorý viedol konštruktívne rozhovory a priniesol konkrétne výsledky pre celú Európu – aj pre Slovensko," povedal predseda strany Matúš Šutaj Eštok Je dobré, že došlo k dohode s USA, no výška dohodnutých ciel sa nedá považovať za výhru. Skonštatovalo to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , v súvislosti s vyrokovanými 15-percentnými clami USA voči Európskej únii (EÚ). Kresťanskí demokrati sa vyjadrili, že dohoda s USA, ako najväčším obchodným partnerom Slovenska, je dôležitá pre transatlantickú spoluprácu a vzájomnú bezpečnosť. Dodali ale, že výška dohodnutých ciel pre dovoz tovarov z EÚ sa nedá považovať za výhru, a to napriek ich zníženiu na polovicu.„Ostali aj vysoké clá na hliník a oceľ. Európska únia, žiaľ, prostredníctvom svojho komisára M. Šefčoviča, nedokázala vyrokovať lepší výsledok. Clá na automobily a ďalšie produkty vo výške 15 percent je možné stále považovať za privysoké a rizikové a sú pri súčasnom silnom kurze eura voči doláru pre slovenský automobilový priemysel veľmi nebezpečné," uviedlo KDH. Dodalo, že v tejto súvislosti považuje za dôležité, aby sa EÚ do budúcna všemožne usilovala o odbúranie týchto ciel.„Slovenská ekonomika je najviac závislá od vývozu do USA spomedzi všetkých štátov EÚ a práve automobily tvoria podstatnú časť tohto vývozu," poukazuje hnutie.Otázkou je podľa KDH aj súhlas EÚ s nákupom energií za 750 miliárd dolárov a vyššími investíciami (600 mld. dolárov) do amerického vojenského vybavenia. Kresťanskí demokrati predpokladajú, že práve táto časť dohody bude ešte predstaviteľom členských štátov EÚ podrobne objasnená.„Pozitívnou správou sú nulové clá na niektoré strategické produkty vrátane poľnohospodárskych produktov, prírodných zdrojov a kritických surovín a spoločné postupy pri riešení negatívnych tlakov zo strany Číny," zhodnotilo KDH. Za dôležité považuje pokračovať v rokovaniach a súčasnú dohodu teda vníma ako dočasný kompromis.