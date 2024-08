Demokrati podporujú plánované protesty, rovnako majú záujem o spoluprácu celej opozície

Podpora oboch protestov

ZLOvláda Roberta Fica

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.8.2024 (SITA.sk) - Demokrati podporujú plánované protesty a majú záujem o spoluprácu celej opozície. Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď na sociálnej sieti.Ako napísal, podporujú oba ohlásené protesty, či už v pondelok 12.8 o 17:00 pred SND podujatie Protest na obranu kultúry organizovaný združením Otvorená kultúra, alebo aj protest organizovaný stranami Progresívne Slovensko SaS v utorok 13.8 o 18:00 na námestí SNP.„Vyzývame našich členov, podporovateľov, sympatizantov a voličov, aby sa na oboch podujatiach zúčastnili. Predstavitelia strany Demokrati tam budú tiež, priamo medzi ľuďmi. Ide nám totižto o vec," uviedol exminister obrany Naď.Demokrati sa podľa neho budú aj naďalej snažiť o spoluprácu so všetkými demokratickými opozičnými stranami v parlamente aj mimo neho.„Berieme do úvahy rozhodnutie parlamentnej opozície, ktorá nesúhlasí so spoluprácou celej opozície pri organizovaní protestov a celkovo v spoločnom postoji a koordinovaným krokom proti katastrofálnym rozhodnutiam ZLOvlády Roberta Fica, aj keď je pravda, že tomuto postoju vôbec nerozumieme," dodal Naď.