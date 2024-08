Šimkovičová vysvetlila dôvody odvolania Drličku a Kusej. Vyštvali ste ma z môjho domova v Kitsee, odkázala aktivistom aj novinárom (video)

Viaceré manažérske zlyhania

Chýba jej slovenská zástava

Drlička ignoroval osobné stretnutia

Údajná plánovaná cyklotúra z Bratislavy do Kittsee

Plánuje prijať stretnutie

8.8.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) tvrdí, že manažérska činnosť niektorých generálnych riaditeľov v ich inštitúciách zlyhala a poškodzuje majetok Slovenskej republiky. Svojím tvrdením mala na mysli generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku a generálnu riaditeľku Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandu Kusú , ktorých tento týždeň odvolala z vedúcich postov. Rezort kultúry považuje postup generálnej riaditeľky SNG Alexandry Kusej pri rekonštrukcii budovy SNG za neakceptovateľný. Počas rekonštrukcie došlo podľa Šimkovičovej k viacerým manažérskym zlyhaniam.„V tejto súvislosti vyjadruje ministerstvo pochybnosti ohľadom konfliktu záujmov týkajúceho sa priamo generálnej riaditeľky Alexandry Kusej,“ informovala ministerka kultúry na štvrtkovej tlačovej besede. Ako ďalej uviedla, počas jej pôsobenia sa pôvodná zmluva o dielo významným spôsobom modifikovala.„Od jej nástupu, teda od roku 2010, bolo k zmluve z roku 2005 o rekonštrukcii SNG uzatvorených niekoľko dodatkov so spoločnosťou A B.K.P.Š., ktorej konateľom je Martin Kusý. Generálna riaditeľka Alexandra Kusá sama uzatvárala dodatky k zmluvám so zhotoviteľom A B.K.P.Š., pričom celková suma jedenástich dodatkov sa vyšplhala na takmer 2 milióny eur,“ priblížila Šimkovičová. Ministerstvo zároveň chystá podanie návrhu na preskúmanie dodatkov a ich opodstatnenia na Úrad pre verejné obstarávanie.Ministerka Šimkovičová a rezort kultúry súčasne vyjadrili nesúhlas aj so spôsobom, akým Kusá hospodárila s verejnými financiami a prezentáciou umenia na podujatiach, ktoré národná galéria organizuje doma i v zahraničí.Rezort tento týždeň uviedol, že na prestížne bienále v Benátkach vyčlenil sumu 300-tisíc eur, pričom prezentácia nebola z pohľadu ministerstva vhodná a jej cieľom nebolo propagovať slovenskú kultúru a umenie. Šimkovičová informovala, že k tejto téme sa s Kusou stretli.„Dozvedela som sa zaujímavú informáciu, že na Slovensku existuje politický aktivizmus a že ministerka sa nemôže čudovať, keď sa umelci politicky aktivizujú a sústreďujú sa teraz proti nej. A keby som tu nebola ja, tak sa politicky aktivizujú proti niekomu inému,“ priblížila. Ministerka kultúry považuje za nedostatočné aj využitie priestorov SNG.„Keď vojdete do tejto galérie, nevidíte tam slovenskú zástavu a čo je horšie, nevidíte tam umenie, obrazy, sochy, niečo, čo vytvorili aj naši slovenskí umelci,“ tvrdí ministerka.V prípade Drličku Šimkovičovej prekážalo, že sa nedostavil na navrhované osobné stretnutia s ministerkou. Ministerka informovala, že bývalého riaditeľa SND pozvala na osobné stretnutie dvakrát, pričom dvakrát sa z neho ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti.„Pán Drlička bol PN, ale následne po doručení dekrétu sa vyzdravel a išiel komunikovať z mnohými z vás. Možnože mal nejaký zázračný liek, ktorý ho vyliečil, ale zdravie je nadovšetko, tak sa teším, že je zdravý,“ okomentovala Šimkovičová.Generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala kritizoval reakcie Drličku, tvrdí, že ak niekto, kto sa cíti ako „etalón kultúrnosti, intelektu a nositeľom veľmi oslavovaných prozápadných hodnôt“ a vyslovuje hanlivé slová na ženu, matku a ministerku, je potrebné sa zamyslieť, či takýto človek má viesť národnú kultúrnu inštitúciu.Ministerka sa okrem toho vyjadrila aj k údajne plánovanej cyklotúre z Bratislavy do rakúskeho Kittsee.„Chcem upozorniť tých, ktorí sa chystáte na cyklokultúru z Bratislavy do Kittsee, že práve vy štvavou politikou, aj vy niektorí novinári, ktorí tu sedíte, ste ma vyštvali z môjho domova, aby som si hľadala nový domov tu na Slovensku a určite vám nepoviem adresu, aby ste vašu cyklotrasu nezmenili k môjmu bydlisku, kde by ste ohrozovali mňa a moje maloleté dieťa len preto, lebo si robím svoju prácu,“ uviedla Šimkovičová.Pred začiatkom tlačovej besedy zamestnanci Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie pozvali ministerku kultúry Šimkovičovú na stretnutie v Sále Opery a Baletu SND v 12. augusta 2024 o 15.00. K zamestnancom sa pripojila aj Asociácia slovenských divadiel a orchestrov , ako aj nestranícka občianska platforma Otvorená kultúra Ministerka kultúry na toto pozvanie reagovala slovami, že zamestnanci národného divadla za ňou chodia na ministerstvo kultúry, takže nemusí za nimi chodiť do divadla. Pokračovala s tým, že sa so zamestnancami už predtým stretla.„My sme sa s nimi stretli, rozprávali a nesúhlasili s tým, čo sa v SND deje. SND nie je len o činohre, je tam aj balet a je tam aj opera, a práve na balet a operu sa nejakým spôsobom zabúda. Nielen z baletu a opery, ale aj z činohry chodia za mnou ľudia zo SND a s nimi diskutujeme,“ reagovala a dodala, že pozvanie príjme, ale u nej na ministerstve kultúry.