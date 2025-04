Demokrati predstavili novú posilu, stala sa ňou bývalá poslankyňa liberálov Natália Blahová – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.4.2025 (SITA.sk) - Mimoparlamentnú stranu Demokrati posilní Natália Blahová . Na tlačovej besede to oznámil predseda strany Jaroslav Naď . Blahová bola v minulosti opakovane poslankyňou Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) , a to v rokoch 2010 až 2012, a následne v rokoch 2016 až 2020. V roku 2019 bola zo SaS vylúčená, v najbližších parlamentných voľbách v roku 2020 kandidovala za Demokratickú stranu Venuje sa problematike ochrany ľudských práv , pôsobila vo viacerých ľudskoprávnych organizáciách a dlhodobo sa venuje aj ochrane práv detí, angažuje sa tiež v pomoci vylúčeným komunitám. V minulosti pôsobila na pozícii poradkyne ministra práce, ktorým bol v tom čase Jozef Mihál Známa je aj vďaka jej odhaleniam v kauze Čistý deň (kauza sexuálneho zneužívanie chovankýň resocializačného zariadenia v Galante, spustil ju blog Blahovej - pozn. SITA). V strane Demokrati sa exposlankyňa bude venovať sociálnej politike, ochrane ľudských práv a otázke mimovládnych organizácií."Pozvánka mi ležala na stole už pomerne dlhý čas, ale váhala som. K tomuto kroku ma primalo najmä to, že Slovensko sa aktuálne nachádza v ekonomickom, morálnom a hodnotovom rozklade. Stranu Demokrati vidím ako silne ukotvenú stranu, silne hodnotovo ukotvenú. Sú v nej ľudia, ktorí sú vzdelanostne, odborne a morálne na veľmi vysokej úrovni," skonštatovala Blahová.