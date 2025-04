Minister Šutaj Eštok chce pomôcť samosprávy, primátorov a starostov sa bude pýtať päť otázok – VIDEO

Investovať chcú do kvalitných úradníkov

9.4.2025 (SITA.sk) - Rezort vnútra chce pomôcť samospráve primátorov sa preto bude pýtať päť zásadných otázok. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) na tlačovej besede.Ako šéf rezortu vnútra zdôraznil, ministerstvo vnútra nie je iba o Policajnom zbore Hasičskom a záchrannom zbore či o krízovom riadení. Veľká časť agendy sa podľa jeho slov týka práve spolupráce so samosprávami. Rozhodnutia sa podľa slov ministra musia robiť v spoločnom konsenze.Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák (Hlas-SD) priblížil, že sa budú komunálnych lídrov pýtať na to, či je podľa nich potrebné nastaviť systematickú podporu medziobecnej spolupráce.„Z 2 900 samospráv 2 661 má do 3 000 obyvateľov. Oni sú odkázaní od zdieľania, nie od zdierania. Ak povedia áno, sadneme si za jeden stôl a dáme pomerne veľa riešení v alternatívach, ako podporiť samosprávy,“ uviedol Kaliňák.Druhá otázka sa týka toho, či vidia prínos v tom, aby ministerstvo zabezpečovalo systém vzdelávania. Ako Kaliňák priblížil, chcú investovať do kvalitných úradníkov, do zodpovedných poslancov a primátorov. „Ale chceme to, aby vzdelávanie v samospráve nebolo biznisom, lebo to je služba a investícia do ľudí,“ doplnil Kaliňák.Ďalej sa chcú primátorov a starostov pýtať na to, či súhlasia, aby presadili takzvaný inflačný automat. „Ak sa dane alebo poplatky zvyšujú iba o výšku inflácie, v tom prípade nech je to automatické. Bez úpravy všeobecne záväzného nariadenia,“ priblížil štátny tajomník.Štvrtou otázkou rezortu vnútra pre komunálnych lídrov je, či by súhlasili s presadením takzvaného existenčného minima, a aby štát garantoval, že peniaze pre samosprávy v nasledujúcom roku nebudú nižšie, ako objem, ktorý im dal v roku predtým. Každá samospráva tak bude vedieť, s akými peniazmi môže počítať.„Posledná otázka sa týka zaujímavej veci. A to, či komunálni lídri súhlasia s tým, aby sme oddelili termín komunálnych volieb od regionálnych do VÚC. Spojene voľby znamenali, že neboli lacnejšie, a spojenými voľbami došlo ku zníženiu volebnej účasti v komunálnych voľbách asi o 2,5 percenta,“ doplnil Kaliňák.„My sme to hovorili už pred voľbami, že sa nebudeme správať ako predošlé vlády. Ako vlády, ktoré si zo samosprávy urobili nepriateľov,“ vyhlásil Šutaj Eštok a doplnil, že Igor Matovič hnutie Slovensko ) samosprávam ukradol 700 miliónov eur a samosprávy sa tak dostali do existenčných problémov.„Stáli pred otázkou, či zvýšia dane a poplatky alebo nebudú môcť poskytovať základné služby,“ zdôraznil minister vnútra s tým, že tomuto by sa táto vláda chcela vyhnúť. Ako doplnil, s predstaviteľmi samosprávy chcú komunikovať hlasnejšie a intenzívnejšie, a chcú počúvať ich názory.Ministerstvo tak chce primátorom a starostom adresovať päť kľúčových otázok, a tak získať spätnú väzbu, aby neprijímal rozhodnutia „o nich, bez nich“. „Chceme, aby nám na tieto otázok reagovalo čo najväčšie množstvo starostov a následne sme mohli naše rozhodnutia urobiť po spoločnej debate s nimi,“ doplnil minister.