Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Fedor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. apríla 2026

Demokrati prišli so závažným obvinením, Orbán vraj na priamu žiadosť Fica navozil na hranicu migrantov – VIDEO


Tagy: migračná kríza Migranti Parlamentné voľby

Demokrati prišli so závažným obvinením. Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa nich potvrdil, že migračná kríza na Slovensku ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2026 04 15 113714 676x433 15.4.2026 (SITA.sk) - Demokrati prišli so závažným obvinením. Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa nich potvrdil, že migračná kríza na Slovensku bola umelo vytvorená. Na tlačovej besede Demokrati odprezentovali časť oficiálneho vystúpenia budúceho maďarského premiéra, kde potvrdil, že Viktor Orbán dal pred voľbami v roku 2023 na priamu žiadosť slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na hranicu navoziť migrantov.


„Fico sa neštíti absolútne ničoho a slová nového maďarského premiéra potvrdzujú, ako ďaleko je slovenský predseda vlády schopný zájsť, aby získal a udržal si moc. Ak je pravda, že si vedome nechal asistovať pri vytváraní migračnej krízy na našich hraniciach, ide o cynické zneužitie bezpečnostnej témy na manipuláciu verejnosti a šírenie strachu,“ vyhlásil predseda Demokratov Jaroslav Naď.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zdôraznil, že takéto konanie je neprijateľné a navyše aj nebezpečné pre Slovensko. Demokrati vyzvali Fica, aby tieto závažné obvinenia okamžite vysvetlil.

„Občania majú právo vedieť, či ich premiér vedome spolupracoval na destabilizácii situácie v krajine len preto, aby získal politické body,“ dodal Naď s tým, že v tejto veci zvažuje aj prípadnú trestnoprávnu rovinu.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Úrad vlády SR.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati prišli so závažným obvinením, Orbán vraj na priamu žiadosť Fica navozil na hranicu migrantov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: migračná kríza Migranti Parlamentné voľby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí
<< predchádzajúci článok
Má Ukrajina v budúcnosti vstúpiť do Európskej únie? Slováci v tom majú jasno

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 