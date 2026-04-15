Streda 15.4.2026
Meniny má Fedor
15. apríla 2026
Demokrati prišli so závažným obvinením, Orbán vraj na priamu žiadosť Fica navozil na hranicu migrantov – VIDEO
Demokrati prišli so závažným obvinením. Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa nich potvrdil, že migračná kríza na Slovensku ...
15.4.2026 (SITA.sk) - Demokrati prišli so závažným obvinením. Víťaz maďarských volieb Péter Magyar podľa nich potvrdil, že migračná kríza na Slovensku bola umelo vytvorená. Na tlačovej besede Demokrati odprezentovali časť oficiálneho vystúpenia budúceho maďarského premiéra, kde potvrdil, že Viktor Orbán dal pred voľbami v roku 2023 na priamu žiadosť slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na hranicu navoziť migrantov.
„Fico sa neštíti absolútne ničoho a slová nového maďarského premiéra potvrdzujú, ako ďaleko je slovenský predseda vlády schopný zájsť, aby získal a udržal si moc. Ak je pravda, že si vedome nechal asistovať pri vytváraní migračnej krízy na našich hraniciach, ide o cynické zneužitie bezpečnostnej témy na manipuláciu verejnosti a šírenie strachu,“ vyhlásil predseda Demokratov Jaroslav Naď.
Zdôraznil, že takéto konanie je neprijateľné a navyše aj nebezpečné pre Slovensko. Demokrati vyzvali Fica, aby tieto závažné obvinenia okamžite vysvetlil.
„Občania majú právo vedieť, či ich premiér vedome spolupracoval na destabilizácii situácie v krajine len preto, aby získal politické body,“ dodal Naď s tým, že v tejto veci zvažuje aj prípadnú trestnoprávnu rovinu.
Agentúra SITA požiadala o stanovisko Úrad vlády SR.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati prišli so závažným obvinením, Orbán vraj na priamu žiadosť Fica navozil na hranicu migrantov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
