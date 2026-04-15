Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Fedor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

15. apríla 2026

DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí


Rozpočtová organizácia DataCentrum Ministerstva vnútra SR ...



Zdieľať
66e40956ed368975193799 676x451 15.4.2026 (SITA.sk) - Rozpočtová organizácia DataCentrum Ministerstva vnútra SR dostane z Plánu obnovy a odolnosti SR 4 milióny eur bez DPH. Vyplýva to zo stredajšieho rozhodnutia vlády. Tieto finančných prostriedkov majú byť použité na "nákup nových hardvérových sieťových zariadení a hardvérového vybavenia, vrátane komponentov nevyhnutných na efektívne fungovanie inštitúcií verejnej správy" v rámci boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí.


"Zámerom projektu je zabezpečiť nové hardvérové sieťové zariadenia pre verejnú správu, ktoré zefektívnia administratívne činnosti, posilnia kapacity verejnej správy na viacerých úrovniach a zlepšia technické podmienky pre plnenie úloh v oblasti boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Projekt zároveň prispeje k modernizácii infraštruktúry, čím sa zvýši efektívnosť, transparentnosť a bezpečnosť procesov," uviedol rezort vnútra.


Zdroj: SITA.sk - DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlas-SD je v prieskume až šiesty, pohoršili si Progresívne Slovensko aj SaS a bez Matoviča opozícia väčšinu neposkladá
<< predchádzajúci článok
Demokrati prišli so závažným obvinením, Orbán vraj na priamu žiadosť Fica navozil na hranicu migrantov – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 