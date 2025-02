Demokrati sa nikdy nestretávali s Ficovým atentátnikom, nebol ich členom a ani sa nezúčastňoval na podujatiach – VIDEO

Vypovedal aj na NAKA

Tvrdenia viacerých vládnych predstaviteľov

25.2.2025 (SITA.sk) - Demokrati sa nikdy nestretávali s atentátnikom na premiéra Roberta Fica Jurajom C., nebol ich členom, ani sa nezúčastňoval na ich podujatiach a nikdy s ním nekomunikovali. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Demokrati Jaroslav Naď na margo tvrdení ministra obrany Smer-SD ), ktoré zazneli počas víkendu v relácii O 5 minút 12 o spojitosti medzi stranou a Jurajom C. Naď poprel, že by Demokrati vymazávali videá s útočníkom, ako tvrdil Kaliňák, keďže žiadne takého videá neexistovali.„Na naše akcie nikdy nechodil,“ prízvukoval Naď. S Jurajom C. sa podľa jeho slov náhodne stretol krajský predseda Demokratov v Trnavskom kraji Marek Polonec. Ten uviedol, že v súvislosti so svojou pozíciou navštívil občiansky protest v Dolnej Krupej, kde sa konalo výjazdové rokovanie vlády.Tam sa podľa neho pridal Juraj C. k protestujúcim občanom. Polonec poznamenal, že keď bol Juraj C. vulgárny, tak ho na to upozorňovali, keďže nechceli byť spájaní s vulgárnymi prejavmi.„Nikdy predtým, ani potom, som tohto pána nevidel,“ zdôraznil Polonec. Doplnil, že keď po atentáte zistil, o koho ide, podal podnet na generálnu prokuratúru, kde opísal okolnosti stretnutia. Dodal, že vypovedal aj na NAKA „To, čo sa deje v poslednej dobe voči strane Demokrati, je za hranicou všetkého, čo sa dá akceptovať v rámci demokratického politického boja. Ja mám niekedy pocit, že strana Demokrati je už zodpovedná aj za globálne otepľovanie,“ uviedol Naď, poukazujúc na tvrdenia viacerých vládnych predstaviteľov o tom, že strana by mala byť zodpovedná za atentát na premiéra či pokus o puč.Podotkol, že len voči svojej osobe eviduje šesť trestných oznámení. Zároveň hovorí o masívnom trollovaní strany. Naď zdôraznil, že strana rastie, podľa jeho slov to vnímajú napríklad i v regiónoch. Člen strany a bývalý poslanec Juraj Šeliga zdôraznil, že predstavitelia strany Demokrati opakovane atentát odsúdili.Je toho názoru, že predstavitelia koalície si vytvárajú priestor na to, aby mohli dať podnet na rozpustenie strany. Demokrati urobili všetky kroky, aby pomohli vyšetriť atentát. Naď sa pripojil k Šeligovým tvrdeniam o tom, že ide o pokus pripraviť si pôdu na pokus o rozpustenie ich strany.