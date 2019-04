Demokrati vyvíjajú na Trumpa tlak v súvislosti s Muellerovou správou

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. apríla (TASR) - Americkí demokrati neprestávajú vyvíjať tlak na prezidenta Donalda Trumpa po dlho očakávanom zverejnení správy o zasahovaní Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016.Demokrati požadujú aby špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller verejne svedčil pred Kongresom o svojej práci. Podľa zredigovanej verzie predmetnej správy, ktorú zverejnili vo štvrtok, sa Trump pokúšal Muellera odvolať.Trumpov právnický tím označil zverejnenie Muellerovej správy za "úplné víťazstvo". 448- stranová správa je výsledkom 22 mesiacov vyšetrovania údajných zásahov Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a možného spolčenia sa s Trumpovou predvolebnou kampaňou, informovala v noci na piatok stanica BBC.Mueller vo svojej správe hovorí, že neodhalil žiadne trestné sprisahanie medzi Trumpovou kampaňou a Ruskom, ale ani nedosiahol konkrétny právny záver, či sa Trump pokúsil brániť vyšetrovaniu.uvádza sa v Muellerovej správe.tvrdí sa ďalej v správe.Lídri demokratov v Kongrese Nancy Pelosiová a Chuck Schumer uviedli, že správa vykresľuje". Demokrati zároveň podnikajú kroky na získanie plnej verzie správy a dosiahnutie Muellerovho osobného svedectva pred Kongresom.Demokrati tiež zaútočili na ministra spravodlivosti Williama Barra, ktorého obviňujú zo "" v skoršom zhrnutí Muellerovej správy ohľadom toho, či Trump stál v ceste spravodlivosti. Barr mal ešte pred zverejnením inkriminovaného dokumentu tlačovú konferenciu, na ktorej prezidenta podporil.Muellerova správa bola dlho vnímaná ako potenciálny nástroj na obvinenie Trumpa, avšak líder väčšiny v Snemovni reprezentantov - dolnej komore amerického Kongresu - Steny Hoyer vyhlásil, že toto opatrenie by už. "" povedal Hoyer.