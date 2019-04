Poisťovne: Počas sviatkov pozor na alkohol a úrazy pri šibačke

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) - Veľkonočné sviatky patria z hľadiska počtu poistných udalostí k pokojnejším v roku, aspoň čo sa týka škôd na motorových vozidlách. Podľa štatistiky Uniqa poisťovne sa najmenej poistných udalostí na cestách stáva na Veľkonočnú nedeľu, počas ktorej evidujú každoročne zhruba o polovicu škôd menej ako na Veľkonočný pondelok.Ako priblížila hovorkyňa poisťovne Beata Lipšicová, spoločnosť eviduje prípad staršieho manželského páru, ktorý sa počas sviatkov vybral autom na návštevu príbuzných. Za volantom sedela pani, tzv. sviatočná vodička. Stres z dlhšej prestávky v šoférovaní zrejme spôsobil, že pani za jeden deň spôsobila tri kolízie. Najskôr narazila na ceste do zvodidiel, pokračovala v jazde, auto následne v priebehu dňa poškodila pri parkovaní a večer cestou domov v snahe vyhnúť sa zvieraťu na ceste skončila s autom v priekope. Posádka auta našťastie neutrpela zranenia.Na Veľkonočný pondelok určite nezabudne vodič, ktorý si neustriehol hladinu alkoholu v krvi. Po návrate zo šibačky sa snažil zaparkovať svoje auto na sídliskovom parkovisku, pričom poškodil naraz až 5 áut. Privolaná policajná hliadka mu namerala v krvi 0,8 promile alkoholu.Poistnú udalosť nahlásili rodičia dievčaťa zo stredného Slovenska. Šibači prišli obliať svoju spolužiačku, ktorú v kúpeľni hodili do vane a oblievali vedrom a pohármi vody. Dievča sa v mokrej vani pošmyklo, pri páde si udrelo hlavu o vodovodnú batériu a pád mal za následok zlomeninu predlaktia pravej ruky.Šibači z obce na severnom Slovensku spôsobili škodu na zariadení domácnosti svojim susedom. V rodinnom dome naháňali dievča, ktoré chceli vyšibať. Naháňačka sa skončila rozbitým sklom na presklených dverách verandy, do ktorých dievča v snahe utiecť narazilo. Dievča našťastie neutrpelo žiaden vážny úraz.Pred alkoholom za volantom varuje aj Lucia Muthová z Allianz-Slovenskej poisťovne. Podľa nej pri požití alkoholu a spôsobení škody načrie vinník hlbšie do vlastného vrecka. Ak totiž spôsobí nehodu či inú škodu pod vplyvom alkoholu, poisťovňa v rámci havarijného poistenia môže poistné plnenie znížiť. Ak ale vinník spôsobí škodu v rámci povinného zmluvného poistenia (PZP), poisťovňa môže od neho žiadať plnenie za škodu, ktorú vyplatila poškodenému, a to až do výšky 100 %. Raritou nie sú ani účty vo výške 10.000 eur, ktoré vinník platí pozostalým doživotne.", uvádza Muthová.