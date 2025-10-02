Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. októbra 2025

Demokrati vyzývajú Fica na zvolanie bezpečnostnej rady pre Migaľove výroky o povalení vlády


Opozičná strana Demokrati vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby bezodkladne zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady SR v súvislosti s výrokmi ...



67df1a2f74f1e331852533 676x451 2.10.2025 (SITA.sk) - Opozičná strana Demokrati vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby bezodkladne zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady SR v súvislosti s výrokmi ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa o snahách povaliť súčasnú vládu a nahradiť ju úradníckou.


Ako strana zdôraznila, premiér tak urobil aj v prípade tzv. Gruzínskej légie, ktorá sa mala podieľať na štátnom prevrate.Takisto skonštatovala, že ak samotný Migaľ vie o pokuse zvrhnúť súčasnú vládu, má ísť za orgánmi činnými v trestnom konaní a nie robiť tlačové besedy na pôde ministerstva.

Má za tým byť Pellegrini


„Samuel Migaľ je typický príklad „celebritného" politika, ktorý to bez akýchkoľvek skúseností či politických schopností dotiahol do parlamentu a neskôr až na funkciu ministra," skonštatoval generálny sekretár Demokratov Peter Markovič. Doplnil, že o reálnych výsledkoch práce ministra Migaľa nie je ani chýru, ani slychu.

„Namiesto pomoci regiónom berie samosprávam eurofondové peniaze, ktoré im patria. Ficovej vláde sekunduje aj pri škandalóznej konsolidácii, ktorá pripraví kraje, mestá a obce o minimálne 140 miliónov eur len na budúci rok. Keby energiu, ktorú venuje politickým zápasom s vlastnými koaličnými partnermi, venoval regiónom, tak by možno aspoň neškodil svojimi zlými odbornými a politickými rozhodnutiami," vyhlásil Markovič.

Minister investícií Samuel Migaľ v stredu 1. októbra uviedol, že podľa jeho informácii prezident Peter Pellegrini chce povaliť súčasnú vládu a nahradiť ju úradníckou vládou. „Do centra záujmu bol pritom postavený práve náš rezort, konkrétne ja, s úmyslom upratať ma z rezortu s odôvodnením mojej zdravotnej indispozície a s cieľom vyvolať chaos,“ vyhlásil Migaľ na tlačovej besede. Zdôraznil, že po dvoch operáciách sa vrátil na rezort investícií, nikam teda neodchádza a je odhodlaný ďalej pracovať.

Intrigy vraj pochádzajú z Hlasu


Informácie, ktoré má, údajne pochádzajú „z progresívneho prostredia“, no bližšie svoj zdroj špecifikovať nechcel. Samotné intrigy vraj pochádzajú z Hlasu. „V priestore sú aj ďalšie informácie, ďalšie nahrávky, ktoré majú smerovať k tomu, aby bola povalená táto vláda, a hovorím to s plnou vážnosťou,“ povedal Migaľ.

Informácie o tom, že na rezorte má skončiť, sa k nemu začali dostávať podľa jeho slov niekoľko dní pred návratom. „Ako keby sa v Hlase hľadalo meno toho, kto ma nahradí, pretože agenda toho konkrétneho človeka v krátkom čase končí. Navyše, z progresívneho prostredia ku mne opäť presiahli správy, podľa ktorých prezident Peter Pellegrini chce po návrate z USA povaliť vládu Roberta Fica s cieľom vytvorenia úradníckej vlády,“ uviedol v stredu Migaľ.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati vyzývajú Fica na zvolanie bezpečnostnej rady pre Migaľove výroky o povalení vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnostná rada Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Úradnícka vláda
