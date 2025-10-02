|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 2.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Levoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. októbra 2025
Senior prišiel o celoživotné úspory, podvodníci ho prostredníctvom telefonátu obrali o 60-tisíc eur
Tagy: podvodné telefonáty Seniori
Polícia v Bratislave počas uplynulých dní opäť zaznamenala niekoľko desiatok podvodných telefonátov. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína ...
Zdieľať
2.10.2025 (SITA.sk) - Polícia v Bratislave počas uplynulých dní opäť zaznamenala niekoľko desiatok podvodných telefonátov. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, od piatka 26. septembra do dnešného dňa zaznamenali celkovo 56 takýchto telefonátov. Jeden z nich bol pre páchateľov úspešný. Seniora pripravili o celoživotné úspory vo výške 60-tisíc eur.
Obeťou podvodu sa stal 75 – ročný muž z Bratislavy. Minulý piatok popoludní mu zatelefonoval muž, ktorý sa predstavil ako policajt z Popradu menom Bc. Pavol Michalik a oznámil mu, že podozrivá osoba sa v Poprade pokúsila na jeho meno vybaviť úver na sumu 10-tisíc eur.
Následne muža kontaktovali údajní bezpečnostní pracovníci Národnej banky Slovenska (NBS) pod menom Roman Kmeť a Ing. Alex Choma, ktorí ho ďalej inštruovali k činnosti na ochránenie peňazí na účte. Jednou z takýchto činností bolo nainštalovanie si aplikácie Signal k ďalšej bezpečnej komunikácii.
Cez túto aplikáciu mužovi odoslali fotografie falošných služobných preukazov pracovníkov NBS a služobného preukazu policajta - vyšetrovateľa. Taktiež mu poslali poučenie o mlčanlivosti s tým, že ak ju poruší, hrozí mu pokuta vo výške 5 miliónov eur.
Následne seniora inštruovali k údajnej ochrane jeho finančných prostriedkov tak, že tieto mal previesť na ich bezpečnostný účet vedený v Nemecku, čo aj v strachu o stratu svojich úspor vykonal. Týmto konaním pripravili 75 – ročného muža o sumu takmer 60-tisíc eur.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva, za čo páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody vo výške dva až osem rokov.
Zdroj: SITA.sk - Senior prišiel o celoživotné úspory, podvodníci ho prostredníctvom telefonátu obrali o 60-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Obeťou podvodu sa stal 75 – ročný muž z Bratislavy. Minulý piatok popoludní mu zatelefonoval muž, ktorý sa predstavil ako policajt z Popradu menom Bc. Pavol Michalik a oznámil mu, že podozrivá osoba sa v Poprade pokúsila na jeho meno vybaviť úver na sumu 10-tisíc eur.
Hrozba päťmiliónovou pokutou
Následne muža kontaktovali údajní bezpečnostní pracovníci Národnej banky Slovenska (NBS) pod menom Roman Kmeť a Ing. Alex Choma, ktorí ho ďalej inštruovali k činnosti na ochránenie peňazí na účte. Jednou z takýchto činností bolo nainštalovanie si aplikácie Signal k ďalšej bezpečnej komunikácii.
Cez túto aplikáciu mužovi odoslali fotografie falošných služobných preukazov pracovníkov NBS a služobného preukazu policajta - vyšetrovateľa. Taktiež mu poslali poučenie o mlčanlivosti s tým, že ak ju poruší, hrozí mu pokuta vo výške 5 miliónov eur.
Prevod na účet v Nemecku
Následne seniora inštruovali k údajnej ochrane jeho finančných prostriedkov tak, že tieto mal previesť na ich bezpečnostný účet vedený v Nemecku, čo aj v strachu o stratu svojich úspor vykonal. Týmto konaním pripravili 75 – ročného muža o sumu takmer 60-tisíc eur.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva, za čo páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody vo výške dva až osem rokov.
Zdroj: SITA.sk - Senior prišiel o celoživotné úspory, podvodníci ho prostredníctvom telefonátu obrali o 60-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: podvodné telefonáty Seniori
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Demokrati vyzývajú Fica na zvolanie bezpečnostnej rady pre Migaľove výroky o povalení vlády
Demokrati vyzývajú Fica na zvolanie bezpečnostnej rady pre Migaľove výroky o povalení vlády
<< predchádzajúci článok
Tomáš predstavil program Právo na prácu 2, pre mladých chce poskytnúť tisíce pracovných miest – VIDEO
Tomáš predstavil program Právo na prácu 2, pre mladých chce poskytnúť tisíce pracovných miest – VIDEO