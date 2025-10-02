Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

02. októbra 2025

Senior prišiel o celoživotné úspory, podvodníci ho prostredníctvom telefonátu obrali o 60-tisíc eur


Polícia v Bratislave počas uplynulých dní opäť zaznamenala niekoľko desiatok podvodných telefonátov. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína ...



Polícia v Bratislave počas uplynulých dní opäť zaznamenala niekoľko desiatok podvodných telefonátov. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, od piatka 26. septembra do dnešného dňa zaznamenali celkovo 56 takýchto telefonátov. Jeden z nich bol pre páchateľov úspešný. Seniora pripravili o celoživotné úspory vo výške 60-tisíc eur.


Obeťou podvodu sa stal 75 – ročný muž z Bratislavy. Minulý piatok popoludní mu zatelefonoval muž, ktorý sa predstavil ako policajt z Popradu menom Bc. Pavol Michalik a oznámil mu, že podozrivá osoba sa v Poprade pokúsila na jeho meno vybaviť úver na sumu 10-tisíc eur.

Hrozba päťmiliónovou pokutou


Následne muža kontaktovali údajní bezpečnostní pracovníci Národnej banky Slovenska (NBS) pod menom Roman Kmeť a Ing. Alex Choma, ktorí ho ďalej inštruovali k činnosti na ochránenie peňazí na účte. Jednou z takýchto činností bolo nainštalovanie si aplikácie Signal k ďalšej bezpečnej komunikácii.

Cez túto aplikáciu mužovi odoslali fotografie falošných služobných preukazov pracovníkov NBS a služobného preukazu policajta - vyšetrovateľa. Taktiež mu poslali poučenie o mlčanlivosti s tým, že ak ju poruší, hrozí mu pokuta vo výške 5 miliónov eur.

Prevod na účet v Nemecku


Následne seniora inštruovali k údajnej ochrane jeho finančných prostriedkov tak, že tieto mal previesť na ich bezpečnostný účet vedený v Nemecku, čo aj v strachu o stratu svojich úspor vykonal. Týmto konaním pripravili 75 – ročného muža o sumu takmer 60-tisíc eur.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva, za čo páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody vo výške dva až osem rokov.


Zdroj: SITA.sk - Senior prišiel o celoživotné úspory, podvodníci ho prostredníctvom telefonátu obrali o 60-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Demokrati vyzývajú Fica na zvolanie bezpečnostnej rady pre Migaľove výroky o povalení vlády
Tomáš predstavil program Právo na prácu 2, pre mladých chce poskytnúť tisíce pracovných miest – VIDEO

