Demokrati zbierajú podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu Kollára, potrebujú ich ešte menej ako desať

27.6.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati zbiera podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR , na ktorej chce odvolať predsedu parlamentu Borisa Kollára Sme rodina ) za to, že zbil svoju bývalú partnerku. Aktuálne majú, potrebuje ich tridsať.Pod návrh na zvolanie schôdze sa podpísalo 17 poslancov za stranu Demokrati, poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek , dvaja z hnutia OĽaNO a priatelia a dvaja poslanci z klubu strany Sloboda a Solidarita Tomáš Lehotský ). Demokrati vyzývajú všetkých poslancov, aby dali stranícke záujmy bokom a prestali kalkulovať, ale aby urobili to, čo je správne.„Ženy sa nebijú. Nikdy. Nie je to normálne a nie je to ani akceptovateľné. A tento signál musíme vyslať opäť do našej spoločnosti,“ povedala v utorok na tlačovej konferencii Andrea Letanovská , ktorá je jednotkou na kandidátke Demokratov pre septembrové parlamentné voľby. Dodala, že je 30 rokov lekárkou a nepozná situáciu, pri ktorej sa život zachraňuje fackami.„Každý fyzický, ale aj verbálny útok na ženu je hulvátstvo. Nie je to frajerina, ale prejav slabosti a zbabelosti,“ podčiarkla. Pripomenula, že pred šiestimi dňami vyzvali na tlačovej konferencii na odstúpenie Borisa Kollára, ktorý zbil ženu a povedal, že by to spravil opäť. Odvtedy sa neudialo nič.„Keď Boris Kollár neprevezme svoju zodpovednosť, tak sa toto násilie opečiatkuje a podpíše sa, že je to v poriadku, keď si to žena 'zaslúži',“ doplnila Dorota Nvotová zo strany Demokrati. Prosí politikov, aby zobrali do úvahy to, že teraz vysielajú signál všetkým týraným a bitým ženám.Poslankyne strany SaS Mária Kolíková Jana Bittó Cigániková navrhujú, aby predmetom mimoriadnej schôdze parlamentu nebol len návrh na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu parlamentu. Navrhujú tiež, aby parlament požiadal vládu vykonať všetky kroky potrebné k ratifikácii Istanbulského dohovoru „Navrhujú prekryť túto závažnú témou, ktorú sme priniesli a o ktorej chceme hovoriť, ďalšou veľmi konfliktnou témou, ktorá môže byť rozbuškou – Istanbulský dohovor. Vytvoríme zase priestor pre hádku a chaos, v ktorom zaniknú všetky podstatné veci,“ domnieva sa Letanovská.