Voľby by vyhral Smer-SD, SaS a KDH sú tesne pri sebe a Demokrati atakujú päť percent

OĽaNO a Sme rodina tesne pri sebe

SNS, ĽSNS a Za ľudí mimo parlamentu

27.6.2023 - V prípade že by sa parlamentné voľby konali na prelome mája a júna, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov.Vyplýva to z prieskumu , ktorý v období od 15. mája do 20. júna robila agentúra Median.sk na reprezentatívnej vzorke 1036 respondentov kombináciou osobného a online dopytovania.Podľa prieskumu by strana Demokrati expremiéra Eduarda Hegera so ziskom 4,7 percenta hlasov preferenčne predbehla SNS so ziskom 4,6 percenta. Obe strany by aj tak zostali mimo parlamentu.Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila strana Hlas-SD so ziskom 14,1 percenta hlasov. Nasledujú Progresívne Slovensko (11,6 percenta), Republika (8,2 percenta), OĽaNO a priatelia (7,1), Sme rodina (7 percent), a SaS (6,6 percenta).Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj KDH , ktoré by podporilo 6,5 percenta voličov. Mimo parlamentu by tak ako Demokrati a SNS ostala aj ĽSNS (tri percentá) a Za ľudí (1,5 percenta). Iné strany by podľa prieskumu volilo 7,1 percenta opýtaných.Na základe výsledkov volieb by Smer získal v zákonodarnom zbore 34 kresiel, Hlas 27, Progresívne Slovensko 22, Republika 16, OĽaNO, Sme rodina a SaS rovnako po 13 a KDH 12 kresiel. Volieb by sa podľa prieskumu určite zúčastnilo 50 percent a skôr zúčastnilo ďalších 15 percent respondentov.Určite by sa ich nezúčastnilo 27 percent a skôr nie ďalších osem percent opýtaných.