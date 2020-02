Demokratickým primárkam v Iowe dominujú Buttigieg a Sanders, hlasovanie sprevádzali problémy

Chaotické hlasovanie

Volebný "superutorok" sa odohrá už v marci

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Prvým demokratickým primárkam, ktoré sa v pondelok odohrali v štáte Iowa, dominujú Pete Buttigieg a Bernie Sanders. Naznačujú to čiastočné výsledky z 62 percent okrskov. Niekdajší starosta South Bendu v Indiane má podľa Iowskej Demokratickej strany (IDP) 26,9 percenta a vermontský senátor 25,1 percenta delegátov, ktorých kandidáti potrebujú na zabezpečenie nominácie. Iowa udeľuje len 41 z 1 991 delegátov, ktorých potrebuje demokratický kandidát na prezidenta.Na treťom mieste s 18,3 percentami skončila Elizabeth Warren, za ňou nasleduje Joe Biden s 15,6 percentami. Niektorí ďalší kandidáti na demokratického nominanta do prezidentských volieb skončili podľa iných predbežných výsledkov zo všetkých 99 okrskov nasledovne: Amy Klobuchar s 12,6 percentami, Andrew Yang s 1,1 percentom delegátov a Tom Steyer a Tulsi Gabard mali menej ako jedno percento.V ľudovom hlasovaní vedie podľa čiastočných výsledkov Sanders s 28 220 hlasmi a Buttigieg je na druhom mieste s 27 030 hlasmi. Na treťom mieste je Warren s 22 254 hlasmi, po nej nasleduje Biden s 14 176 a Klobuchar s 13 357 hlasmi.IDP však stále nezverejnila víťaza pondelkového chaotického hlasovania. Vyhlásenie výsledkov musela totiž pre technické problémy odložiť. Dôvodom bola porucha volebnej aplikácie.Po Iowe budú na budúci týždeň nasledovať primárky v New Hampshire, 22. februára príde na rad Nevada a 29. februára Južná Karolína, no a do tuhého pôjde predovšetkým 3. marca.Vtedy bude tradičný "volebný superutorok", keď budú stranícke primárky v štrnástich štátoch naraz. Demokrati si vyberú kandidáta na prezidenta v júli na straníckom zjazde v Milwaukee.Konečný kandidát Demokratov sa 3. novembra postaví v prezidentských voľbách súčasnej republikánskej hlave štátu Donaldovi Trumpovi. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.