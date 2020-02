Twitter bude označovať a v niektorých prípadoch aj mazať zavádzajúce príspevky

"Šedá zóna"

Spoločnosti čelia tlaku

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter bude označovať a v niektorých prípadoch aj mazať zmanipulované fotografie, zvukové a video záznamy, ktoré sú určené na zavádzanie ľudí.Spoločnosť v utorok oznámila, že prijala nové pravidlá, na základe ktorých bude manipulovaný materiál, ktorý nie je nevyhnutne škodlivý, mať varovný štítok.Materiály, ktoré ale môžu spôsobiť nejakú ujmu, pravidlá zakazujú. Nové opatrenia začnú platiť od 5. marca.Rozhodovanie o tom, čo môže byť škodlivé a čo nie by podľa agentúry AP mohlo byť náročné, pričom niektoré veci by mohli spadať do takzvanej šedej zóny. "Bude to výzva a popritom sa dopustíme chýb - vážime si trpezlivosť. Sme však odhodlaní urobiť to správne," uviedol Twitter v blogovom príspevku.Za vážne škodlivé Twitter považuje napríklad hrozby voči bezpečnosti osoby alebo skupiny, riziko masového násilia alebo šírenia občianskych nepokojov.Ujmu však podľa spoločnosti môžu spôsobiť aj hrozby voči súkromiu osoby alebo schopnosti slobodne sa vyjadrovať, medzi ktoré patria napríklad sledovanie, utláčanie voličov a materiály určené na zastrašovanie a umlčanie niekoho. Facebook , Twitter a ďalšie technologické spoločnosti v ostatnom období čelia tlaku, aby zabránili zasahovaniu do novembrových amerických prezidentských volieb. V pondelok služba YouTube napríklad objasnila svoje pravidlá týkajúce sa politickej manipulácie a potvrdila, že zakazuje deepfake videá týkajúce sa volieb. S prichádzajúcimi voľbami svoje úsilie posilnil aj Facebook.Úspešnosť nových pravidiel sa ukáže v tom, ako ich spoločnosť dokáže uplatňovať, pripomína AP. Hoci Twitter zavedie pravidlá, ich uplatnenie môže byť nerovnomerné a pomalé, čo by sa mohlo pravdepodobne stať najmä pri dezinformáciách, ktoré sa na sociálnych sieťach šíria veľmi rýchlo aj napriek rôznym opatreniam. Spoločnosť tvrdí, že sa zaviazala hľadať pomoc s pravidlami u svojich používateľov.Ako uviedla, na svojej platforme zverejnila prieskum v šiestich jazykoch a získala 6 500 odpovedí z celého sveta. Väčšina respondentov sa zhodla na tom, že zavádzajúce príspevky by mali byť označené, nie každý sa však zhodol na ich odstránení.