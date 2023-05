Demokratov mrzí, že ostatné strany odmietli ich ponuku. Dvere majú stále otvorené, nevzdáva sa Heger

Odmietli "férovú" ponuku

Dvere majú stále otvorené

22.5.2023 - Strana Demokrati ponúkla ďalším demokratickým stranám spoločný postup vo voľbách, tie ju však odmietli a chcú ísť do volieb samostatne.Ako povedal predseda Demokratov Eduard Heger, na nedeľňajšom stretnutí so zástupcami strán Modrí – Európske Slovensko Most-Híd 2023 a spojenej strany Maďarské fórum Občianski demokrati Slovenska - Za regióny - Rómska koalícia - Demokratická strana predstavili férovú ponuku.„Nesmierne nás mrzí, že ostatné strany sa rozhodli ponuku odmietnuť a nateraz ísť vlastnou cestou. Spolupráca sa vynútiť nedá,“ skonštatoval Heger.Zdôraznil, že k rokovaciemu stolu išli Demokrati s ponukou pomerného rozdelenia kandidátky a nákladov na kampaň na základe preferencií za posledné mesiace.„Napriek tomu, že spomedzi menovaných sme preferenčne najsilnejšia strana, boli sme ochotní rokovať aj o pozícií lídra kandidátky,“ uviedol Heger. Podčiarkol, že nikomu z Demokratov nejde o seba, ale o to, aby zabránili prepadu demokratických hlasov a návratu vlády chaosu, Smeru-SD a oligarchie.Zároveň dodal, že rešpektujú rozhodnutie ostatných strán a sústredia sa na svoju ponuku alternatívy pokoja, hodnôt a konštruktívnej spolupráce. Želajú im všetko dobré a v prípade, že si to rozmyslia, majú u Demokratov dvere otvorené.