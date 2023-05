LANXESS prijal sériu zmien pre udržateľnejšiu chémiu

Spoločnosť LANXESS rozšírila svoje portfólio o ďalšie polyoly a oxidačné produkty



Uvádza na trh produkty s menšou uhlíkovou stopou a certifikátom udržateľnosti Scopeblue



Udržateľné a vysoko účinné

Konkurenčná výhoda

Využitie nových postupov

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v oblasti špeciálnej chémie

22.5.2023 (SITA.sk) -Nemecký spoločnosť LANXESS, výrobca špeciálnych chemikálií, urobila vo svojom portfóliu polyolov a oxidačných produktov dôležitý krok smerom k väčšej udržateľnosti. Divízia Advanced Industrial Intermediates (AII) spoločnosti LANXESS teraz ponúka udržateľnejšie riešenie pre približne 80 % svojho portfólia polyolov a oxidačných produktov (POP). Sedem z deviatich produktov vrátane trimetylolpropánu (TMP), kyseliny adipovej (ADA), 1,6-hexándiolu (HDO) a chemických látok ftalanhydridu (PSA) už úspešne prešlo internou certifikáciou Scopeblue spoločnosti LANXESS. Ostatné výrobky budú čoskoro nasledovať."Vďaka tomu budeme jedným z prvých výrobcov, ktorí zákazníkom ponúknu možnosť výberu medzi konvenčnými výrobkami a výrobkami s nižšou uhlíkovou stopou,". Udržateľnosť je v chemickom priemysle kľúčovou otázkou. "Už približne 50 % našich zákazníkov si stanovilo pevné klimatické ciele na najbližšie roky a spoločnosť LANXESS ich nasleduje," pokračuje Deutsch. "Sme presvedčení, že Scopeblue nám na trhoch otvorí významné príležitosti."Spoločnosť LANXESS používa certifikát Scopeblue pre výrobky, ktoré buď obsahujú viac ako 50 % udržateľných surovín, alebo majú uhlíkovú stopu, ktorá je menej ako polovičná v porovnaní s bežnými výrobkami. Aby spoločnosť LANXESS mohla svojim zákazníkom zaručiť, že používa udržateľné suroviny v celom výrobnom procese, nechala svoje výrobné zariadenia v Krefeld-Uerdingene certifikovať spoločnosťou TÜV Nord podľa medzinárodne uznávanej certifikácie udržateľnosti ISCC PLUS.Nový, trvalo udržateľný TMP Scopeblue obsahuje približne 54 % n-butyraldehydu vyrobeného z bioplynu a má rovnaké vlastnosti ako konvenčný variant. "Prvú sériu TMP Scopeblue sme už vyrobili pre jedného z našich najväčších zákazníkov. V súčasnosti rokujeme s niekoľkými ďalšími záujemcami,"v spoločnosti LANXESS. "Vzhľadom na to, že náš produkt má veľmi široké portfólio aplikácií, vidíme v ňom veľký potenciál. TMP sa okrem iného používa na výrobu náterových hmôt, živíc, UV vytvrdzovacích náterov a polyuretánových aplikácií."Napríklad varianty kyseliny adipovej a 1,6-hexándiolu Scopeblue sa vyrábajú z cyklohexánu na prírodnej báze. "Už v roku 2021 sme do nášho portfólia zaradili certifikáciu, ktorá nám umožňuje poskytovať zákazníkom údaje o uhlíkovej stope našich výrobkov. Chceme byť voči našim zákazníkom transparentní,"(AHP je skratka pre kyselinu adipovú, 1,6-hexándiol a anhydrid kyseliny ftalovej) v spoločnosti LANXESS.Vďaka dvom zariadeniam na redukciu oxidu dusnatého v závode na výrobu kyseliny adipovej, ktoré rozkladajú oxid dusnatý vznikajúci vo výrobnom procese, je spoločnosť LANXESS už teraz schopná vyrábať tieto základné chemikálie s výrazne nižšími emisiami, ako je bežné na trhu. "Používanie surovín na prírodnej báze nám teraz umožňuje lepšie vyhovieť požiadavkám zákazníkov na udržateľnejšie alebo dokonca CO2 neutrálne výrobky," vysvetľuje Berhorst.Výber surovín je najdôležitejším aspektom na zníženie uhlíkovej stopy POP (polyolov a oxidačných produktov). Zdôrazňuje to aj Eric Hendricks, manažér pre udržateľnosť pre líniu POP. Spoločnosť preto pracuje na nahradení väčšieho množstva surovín "zelenými" variantmi. "Zatiaľ neexistuje alternatíva pre všetko," hovorí Hendricks. "Pracujeme na riešeniach s partnermi v rámci celého reťazca, aby sme sa na trhu mohli jasne profilovať."Hlavný dopyt po udržateľných výrobkoch POP v súčasnosti pochádza z Európy. Spoločnosť LANXESS však vidí potenciál aj na ázijskom a americkom trhu - tamojší konkurenti zatiaľ nemajú vo svojom portfóliu žiadne ekologické alternatívy. "V oblasti udržateľnosti chceme rozhodne rýchlo napredovať," zhrňuje Deutsch. "Trh bude v nasledujúcich rokoch čoraz viac požadovať inovatívne a udržateľné výrobky. Stojíme na samom začiatku výrobného reťazca a stojíme za produktami, ktoré slúžia na ďalšie spracovanie. Ak si vytvoríme dobré základy na trhu, objaví sa pre naše podnikanie veľa nových príležitostí."