Demonštrácie v Gruzínsku po prerušení rokovaní s EÚ pokračujú, počas protestov zadržali 43 ľudí – FOTO

30.11.2024 (SITA.sk) - Tisíce demonštrantov, ktorí protestovali proti rozhodnutiu gruzínskej vlády prerušiť rokovania o vstupe do Európskej únie , sa v piatok zhromaždili pred parlamentom a druhú noc po sebe sa dostali do stretov s políciou.Noc predtým polícia použila vodné delá, paprikový sprej a slzotvorný plyn, aby rozohnala demonštrantov, ktorí vyšli do ulíc gruzínskeho hlavného mesta Tbilisi po tom, ako premiér Irakli Kobachidze z vládnucej strany Gruzínsky sen oznámil pozastavenie dialógu s EÚ. Ministerstvo vnútra uviedlo, že počas protestov zadržalo 43 ľudí.V piatok večer sa pred parlamentom opäť zhromaždili demonštranti, pričom niektorí sa pokúšali preraziť kovové brány. Poriadková polícia použila vodné delá, aby ich odtlačila od budovy. Niektorí z demonštrantov použili odpadkové koše a lavičky, aby sa pokúsili postaviť barikády.Strety medzi políciou a demonštrantmi nastali v piatok neskoro večer v čiernomorskom prístavnom meste Batumi.Sporné víťazstvo strany Gruzínsky sen vo voľbách z 26. októbra, ktoré boli všeobecne považované za referendum o ambíciách krajiny vstúpiť do Európskej únie, vyvolalo masívne demonštrácie. Opozícia a prezidentka Salome Zurabišviliová uviedli, že hlasovanie bolo zmanipulované pod vplyvom Ruska, ktoré sa snaží udržať Gruzínsko vo svojej sfére vplyvu.Zurabišviliová sa vo štvrtok pripojila k demonštrantom po tom, čo obvinila vládu z vyhlásenia „vojny“ vlastným ľuďom. V piatkovom prejave k národu prezidentka vyzvala políciu, aby nepoužila silu proti demonštrantom.Podľa prieskumov je približne 80 % Gruzíncov za vstup do EÚ a ústava krajiny zaväzuje jej lídrov, aby sa usilovali o členstvo v tomto bloku a NATO . Mnohí sa však obávajú, že Gruzínsky sen vedie krajinu k autoritárstvu a „zabíja nádej“ na jej členstvo v Únii.