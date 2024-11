Severná Kórea sľúbila Rusku neochvejnú podporu vo vojne proti Ukrajine – FOTO

Posilnenie strategického partnerstva

Podpora ruskej invázie

30.11.2024 (SITA.sk) - Severná Kórea bude „neustále podporovať“ ruskú vojnu na Ukrajine. Ako v sobotu informovali severokórejské štátne médiá, tamojší vodca Kim Čong-un to sľúbil na piatkovom stretnutí s ruským ministrom obrany Andrejom Belousovom Ruská vojenská delegácia pod vedením Belousova pricestovala v piatok do Severnej Kórey uprostred rastúceho medzinárodného znepokojenia z rozširujúcej sa spolupráce oboch krajín po tom, čo Severná Kórea minulý mesiac vyslala do Ruska tisíce vojakov.Severokórejská štátna tlačová agentúra (KCNA) uviedla, že Kim a Belousov dosiahli na stretnutí „uspokojivý konsenzus“ o posilnení strategického partnerstva. Kim povedal, že Severná Kórea „bude vždy podporovať politiku Ruskej federácie na obranu svojej suverenity a územnej celistvosti pred snahami imperialistov o hegemóniu“, uviedla KCNA.Severná Kórea podporila ruskú inváziu na Ukrajinu a označila ju za obrannú reakciu na to, čo Moskva aj Pchjongjang nazývajú „bezohľadný“ postup Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) smerom na východ, a tiež na kroky pod vedením USA, ktoré majú údajne zničiť postavenie Ruska ako mocného štátu.Podľa odhadov USA, Ukrajiny a Južnej Kórey vyslala Severná Kórea do Ruska viac ako 10-tisíc vojakov a niektorí z nich sa už začali zapájať do bojov. USA, Južná Kórea a iné krajiny tvrdia, že Severná Kórea poslala Rusku aj delostrelecké systémy, rakety a iné konvenčné zbrane, aby doplnila vyčerpané zásoby ruských zbraní.Severná Kórea ani Rusko formálne nepotvrdili prítomnosť severokórejských jednotiek a správy o dodávkach zbraní vytrvalo popierajú. Južná Kórea, USA a ich partneri sa obávajú, že Rusi by mohli Severokórejčanom na oplátku poskytnúť pokročilé zbraňové technológie či pomoc pri výrobe výkonnejších jadrových hlavíc.