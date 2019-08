Demonštrácie v Hongkongu sa začali okupačným štrajkom letiska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 9. augusta (TASR) - Tisíce protestujúcich sa zhromaždili v príletovej hale medzinárodného letiska v Hongkongu, aby odštartovali sériu protivládnych demonštrácií, ktorá by mala trvať do nedele. Informovala o tom agentúra DPA.Trojdňovým okupačným štrajkom jedného z najrušnejších letísk sveta sa za sprísnených bezpečnostných opatrení začal v poradí desiaty víkend protestov, ktoré sa konajú v celom Hongkongu, jednej z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny.Často násilné protesty sú zamerané proti návrhu zákona umožňujúceho vydávanie obyvateľov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy". Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.