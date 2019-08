Výsledky prieskumu potvrdili pokles konzumácie alkoholu u žiakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) – Z najnovšieho prieskumu Centra vedecko-technických informácií SR o prežívaní voľného času v online priestore a konzumácii legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl vyplýva, že od roku 2012 výraznejšie klesal počet žiakov, ktorí požívali alkoholické nápoje a zvyšoval sa počet opýtaných, ktorí patrili k abstinentom. Na základe získaných údajov boli vybrané výsledky porovnané so zisteniami z predchádzajúcich výskumov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Porovnanie dát za roky 2009, 2012 a 2018 ukázalo vzostup počtu respondentov, ktorí pili alkohol často, no zároveň sa znížil počet opýtaných, ktorí tento druh nápojov konzumovali občas a zvýšil sa počet žiakov, ktorí alkoholické nápoje nepili vôbec. Z podrobnejšej analýzy údajov vyplynulo, že v rokoch 2009 a 2012 patril najvyšší počet opýtaných k príležitostným konzumentom alkoholu, zatiaľ čo v roku 2018 najviac respondentov nepilo tento druh nápojov vôbec.uviedol rezort školstva.Najhoršia situácia v oblasti konzumácie alkoholických nápojov bola evidovaná v rokoch 2001, 2003 a 2012, keď alkohol požívali viac než tri štvrtiny opýtaných a k abstinentom patrila približne pätina respondentov.poznamenalo ministerstvo.doplnil rezort školstva s tým, že každoročne usmerňuje školy a školské zariadenia prostredníctvom pedagogicko-organizačných pokynov aj v témach prevencie, dáva do pozornosti možnosti podpory a didaktické materiály a informácie pre pedagogických a odborných zamestnancov.Zároveň ministerstvo školstva prideľuje školám finančné prostriedky na základe výzvy rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách a školským zariadeniam prostredníctvom výzvy Protidrogová prevencia. Téma prevencie alkoholizmu je zahrnutá aj v prierezových témach štátnych vzdelávacích programov.Prieskum sa realizoval na vzorke vybraných žiakov základných a stredných škôl v SR s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. Týkal sa všetkých typov škôl a všetkých krajov SR.