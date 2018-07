Demonštranti v centre Londýna vypustili balón zosmiešňujúci Trumpa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. júla (TASR) - Demonštranti v centre Londýna protestujúci proti politike amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je na návšteve Británie, vypustili v piatok veľký oranžový balón zobrazujúci šéfa Bieleho domu ako rozčúlené, panovačné dieťa s mobilným telefónom v ruke. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Vypustenie balóna zosmiešňujúceho amerického prezidenta povolil vo štvrtok starosta Londýna Sadiq Khan, ktorý však zároveň demonštrantov upozornil, že protesty proti Trumpovej návšteve musia prebiehať pokojne a v dobrej nálade.Trump vo štvrtok po príchode do Británie v rozhovore pre denník The Sun Khana kritizoval, keď jeho úsilie v boji s terorizmom a zločinnosťou v britskej metropole označil za nedostatočné.Londýnsky starosta, ktorý je členom opozičnej Labouristickej strany, v piatok v rozhovore pre Sky News označil Trumpove slová za "absurdné" a na diaľku sa Trumpa opýtal, prečo si za terč svojej kritiky vybral práve jeho, a nie starostov iných európskych miest.Trump pricestoval do Británie z Bruselu, kde bol na dvojdňovom summite NATO. Vo štvrtok sa zúčastnil na galavečeri s britskými a americkými predstaviteľmi v paláci Blenheim, veľkolepom anglickom vidieckom sídle, ktoré je rodiskom a pôvodným domovom bývalého britského premiéra Winstona Churchilla.V piatok sa Trump stretne s premiérkou Theresou Mayovou a kráľovnou Alžbetou II. Potom strávi víkend na jednom zo svojich golfových ihrísk v Škótsku.