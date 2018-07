Starý most pri Kmeťovom vodopáde nahradia novým

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tatranská Lomnica 13. júla (TASR) – Starý most pri Kmeťovom vodopáde vo Vysokých Tatrách nahradia novým. Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) v tejto súvislosti žiadajú návštevníkov, ktorí počas najbližších týždňov plánujú výlet do tejto lokality v Kôprovej doline, o zvýšenú opatrnosť.uviedla Martina Petránová zo ŠL TANAP.Starý drevený most, ktorý je už v zlom technickom stave, nahradia novým, opravia zábradlie a vymeniť sa chystajú aj drevené zábrany, ktoré chránia okolité prírodné prostredie. V pláne je aj dláždenie turistického chodníka.doplnila Petránová.Keďže letná turistická sezóna je v plnom prúde, turistov, ktorí plánujú navštíviť Kmeťov vodopád v blízkosti modro značeného turistického chodníka vedúceho Kôprovou dolinou, žiadajú lesníci o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v týchto miestach. Zároveň apelujú na návštevníkov, aby rešpektovali pokyny pracovníkov, ktorí rekonštrukciu realizujú.