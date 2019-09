Demonštranti v Hongkongu odvolali protesty plánované na 11. septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 11. septembra (TASR) - Hongkonskí prodemokratickí aktivisti odvolali v stredu všetky akcie protestu. Chcú si tak pripomenúť výročie teroristických útokov, ku ktorým došlo v Spojených štátoch 11. septembra 2001. Aktivisti zároveň odsúdili informácie čínskych štátnych médií o tom, že plánovali rozpútať "masívny teror". Informovala o tom agentúra Reuters.uviedli demonštranti vo svojom vyhlásení.Urobili tak po tom, ako hongkonská verzia denníka China Daily na svojej facebookovej stránke informovala, že demonštranti plánujú na výročie útokov rozpútať masové násilnosti.uviedol China Daily s tým, že "teroristické útoky z 11. septembra tiež povzbudzujú k útokom voči ľuďom, ktorých rodnou rečou nie je kantončina".Denník sa pri týchto tvrdeniach odvolával nauviedol v reakcii na status China Daily jeden z protestujúcich menom Michael (24).dodal.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila v stredu 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.