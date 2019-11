Demonštranti v Hongkongu pokračovali v blokádach ciest a vandalizme

Protesty v Hongkongu, archívna snímka. Foto: TASR/AP - Vincent Yu Foto: TASR/AP - Vincent Yu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 13. novembra (TASR) - Prodemokratickí demonštranti v stredu v Hongkongu pokračovali v blokádach cestných komunikácii a vo vandalizme. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej najnovšia vlna protestov ochromila mesto.Demonštranti vo viacerých častiach Hongkongu zablokovali dopravu a premávka na niektorých linkách metra bola prerušená. Školy a nákupné strediská zostali zatvorené a polícia v utorok varovala, že mesto sa nachádzaŠkoly zostanú kvôli očakávaným protestom a z bezpečnostných dôvodov zatvorené aj vo štvrtok.Zrážky medzi políciou a protestujúcimi pokračovali i v noci na stredu. Polícia použila slzotvorný plyn a gumové projektily.Demonštranti medzičasom začali využívať novú taktiku, keď sa malé skupinky ľudí snažia paralyzovať čo najviac lokalít v meste a preťažiť políciu.Protesty doteraz prebiehali najmä vo večerných hodinách a cez víkendy. Napätá atmosféra sa však ešte viac vystupňovala v pondelok, keď polícia postrelila 21-ročného demonštranta, ktorý bol hospitalizovaný vo vážnom stave. Ďalšieho muža maskovaný páchateľ polial horľavou látkou a zapálil.Štátny denník China Daily v utorok napísal, že komunálne voľby, ktoré sú v Hongkongu naplánované na 24. novembra, môžu byť zrušené v prípade, že demonštranti neustúpia. Čínske médiá takisto varovali, že na ukončenie krízy môže byť nasadená čínska armáda.Masové protesty v Hongkongu vypukli 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy".