Púchovčan S. Flimmel očakával pád komunizmu už po Brežnevovej smrti

Na snímke Slavomír Flimmel pózuje pred logom Verejnosti proti násiliu. V Púchove 13. novembra 2019. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Púchov 13. novembra (TASR) – Intenzívny záujem o politiku „zdedil“ Púchovčan Slavomír Flimmel po otcovi i starom otcovi. V čase Nežnej revolúcie mal 26 rokov, no už od 16 rokov sledoval politické diania vo východnom bloku prostredníctvom vysielania rádií Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Pád komunizmu v Európe očakával skôr.povedal Flimmel, ktorý bol jedným zo zakladateľov Občianskeho fóra v Púchove, ktoré sa neskôr premenovalo ne Verejnosť proti násiliu.V piatok 17. novembra 1989 bol podľa vlastných slov ako učiteľ gymnázia na stužkovej slávnosti. Počas nej si niekoľkokrát odbehol domov, aby si vypočul na Slobodnej Európe správy z priebehu demonštrácie na Národnej triede v Prahe.doplnil Flimmel.I keď bol jedným z lídrov lokálneho revolučného hnutia v terajšom Púchovskom okrese, ťahalo ho to spolu s kamarátmi do centra Nežnej revolúcie – do Prahy. Štvorica Púchovčanov tak spolu s ním odišla deň po prvej demonštrácii v Púchove (24. novembra 1989) do vtedajšej československej metropoly. „uviedol Flimmel.Hlavným odkazom Novembra '89 podľa neho bolo, že marxisticko-leninská komunistická teória je nepravdivá, komunistická prax je ekonomicky neefektívna a komunistický politický režim sa vždy zvrhne na totalitný, v ktorom vládnu zločinci a vrahovia.zdôraznil.Flimmel je podľa vlastných slov zástancom kapitalizmu. I preto neskrýva sklamanie z toho, že za posledných 30 rokov vyhrali s výnimkou jediného prípadu na Slovensku parlamentné voľby postkomunisti a nacionalisti.doplnil.