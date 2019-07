Demonštranti v Hongkongu sa znova dostali do zrážok s políciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 8. júla (TASR) - V Hongkongu došlo počas demonštrácie proti kontroverznému zákonu o vydávaní podozrivých osôb čínskym orgánom znova k zrážkam niektorých protestujúcich s políciou. Ako v pondelok oznámila vláda osobitnej administratívnej oblasti Číny, zadržaných bolo v predvečer šesť demonštrantov, informuje agentúra DPA.V nedeľu neskoro večer sa do potýčok s policajtmi dostali stovky protestujúcich. Hongkonské noviny South China Morning Post informovali o "chaose" v uliciach mesta a priniesli zábery poriadkovej polície, ktorá zasiahla proti demonštrantom obuškami a paprikovým sprejom.Predtým v nedeľu desaťtisíce ľudí pokojne demonštrovali vo štvrti Ťiou-lung (Kowloon) proti zmienenému zákonu, ktorý je zdrojom napätia vo finančnej metropole už celé týždne. Podľa rôznych údajov polície a organizátorov sa na najnovšom pochode zúčastnilo od 56.000 do viac než 230.000 ľudí.Zákon o extradícii by umožnil hongkonským úradom vydávať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne. V uplynulých týždňoch zažil Hongkong v dôsledku tohto návrhu najväčšie protesty za tri desaťročia. Obyvatelia opakovane vychádzali do ulíc, aby protestovali proti politike šéfky hongkonskej administratívy Carrie Lamovej.Lamová síce po vlne pobúrenia obyvateľstva pozastavila proces schvaľovania zákona, demonštranti však žiadajú oficiálne stiahnutie legislatívneho návrhu. Minulý pondelok - v deň 22. výročia vrátenia Hongkongu Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997 - demonštranti prenikli do budovy legislatívnej rady, kde na niekoľko hodín obsadili rokovaciu sálu.