Len jedno bodnutie hmyzu môže narušiť Vaše plány

POZOR NA BODNUTIE BLANOKRÍDLYM HMYZOM!

Riziko častejšieho bodnutia - včelári, rodinní príslušníci, susedia - povolania ako predavači ovocia a pekárenských výrobkov, lesní a stavební robotníci, záhradníci, hasiči, pracovníci v poľnohospodárstve - niektoré aktivity vo voľnom čase ako bicyklovanie, golf, práca v záhrade, jazda na motorke Zvýšené riziko ťažšej anafylaxie - výskyt ťažkej anafylaktickej reakcie v anamnéze - vek (nad 40 rokov) - kardiovaskulárne ochorenia - bronchiálna astma - užívanie liekov (betablokátory, ACE-inhibítory, nesteroidné antireumatiká) - fyzické a psychické záťažové situácie - zvýšenie bazálnej hladiny sérovej tryptázy alebo mastocytóza

Repelenty neposkytujú ochranu Nepohybovať sa v blízkosti úľov, kvetinových záhonov, ovocných sadov, odpadkových košov a kontajnerov Obmedziť používanie parfumov a parfumovanej kozmetiky Po konzumácii jedla umyť ruky a ústa Nepiť tekutiny z plechoviek a nepriehľadných fliaš, prikrývať poháre Neodháňať hmyz, vyvarovať sa prudkých, trhaných pohybov Nechodiť naboso, chrániť sa odevom s dlhým rukávom, nosiť dlhé nohavice (minimálne pri práci v záhrade). Pri jazde na motorke nosiť kompletný motorkársky odev a helmu V dusnom horúcom počasí byť opatrný, hmyz je agresívnejší Vyhýbať sa svetlému farebnému oblečeniu, uprednostňovať tmavé farby Na okná umiestniť sieťky proti hmyzu. Večer nezapínať svetlo pri otvorenom okne (sršne sú aktívne aj v noci a lietajú za svetlom) Vyvarovať sa kosenia trávnikov, strihania stromov a živých plotov, pri nájdení hniezda zabezpečiť jeho odbornú likvidáciu Pri napadnutí včelami alebo osami chrániť hlavu odevom, prípadne rukami Odstrániť čo najskôr žihadlo zabodnuté v rane, použiť nechty alebo kreditnú kartu (vypáčiť ho, nestlačiť bruškami prstov)

BALÍČEK PRVEJ POMOCI - ČO ROBIŤ PRI ZÁVAŽNEJ REAKCII PO BODNUTÍ?

POHOTOVOSTNÝ BALÍČEK NOSTE STÁLE SO SEBOU!

ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA HMYZÍM JEDOM

AKÉ SÚ VÝHODY ALERGÉNOVEJ IMUNOTERAPIE?

Bratislava 8. júla (OTS) -a budúce prognózy sú ešte hrozivejšie. Odborníci dokonca predpovedajú, že. Nič povzbudzujúce, ak sme si však alergie vedomí, vieme včas zasiahnuť a príznaky nielen výrazne zmierniť aleSnáď najrozšírenejšou je alergia na peľ, známa ako senná nádcha. Ani v tomto prípade netreba alergiu podceňovať.Ak sa ale dotyčný správa ako vzorný pacient a riadi sa radami svojho alergológa, dokáže mať svoju alergiu pod kontrolou.Bodnutie blanokrídlym hmyzom vedie takmer u každého človeka k vzniku bolestivého začervenania a opuchu, ktoré nie je nebezpečné a nevyžaduje špeciálnu liečbu.. Tátonie je závislá od dávky jedu ani od počtu bodnutí. Bodnutie u týchto ľudí môže viesť k vzniku nebezpečnej celkovej anafylaktickej reakcie. Najťažšou formou anafylaxie, ktorá ohrozuje život, jeMedicínsky významný hmyz, ktorý môže vyvolať život ohrozujúce reakcie, patrí do radu(blanokrídle), je vybavený žihadlom, nehryzie, ale jed pri bodnutí vstrekuje. Medzi najvýznamnejšie druhy v našich oblastiach patrí včela, čmeľ, rôzne druhy ôs a sršňov. Zatiaľ kým včely a čmele bodajú iba ak sa cítia byť ohrozené, osa a sršeň sú naopak agresívne druhy bodavého hmyzu, ktoré majú schopnosť bodať opakovane.“, vyvetľuje; alergologicko-imunologická ambulancia Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UN Bratislava. Pri kontakte týchto protilátok s jedom hmyzu dochádza k uvoľneniu mediátorov, ktoré vedú k vzniku lokálnej alebo celkovej alergickej reakcie. Príznaky sa zvyčajne objavia v priebehu 30 minút od bodnutia. „“ zdôrazňuje. Prejavy môžu postihovať takmer všetky systémy organizmu, môžu mať rôznu intenzitu a môžu sa navzájom kombinovať. Medzi najčastejšie príznaky patria:žihľavka, opuchy (tváre, viečok, pier, genitálií, dlaní, stupají), začervenanie, svrbenie;nádcha, obštrukcia dýchacích ciest, chrapot, sťažené dýchanie;tachykardia, poruchy rytmu, hypotenzia, tlak na hrudníku, bledosť, cyanóza;bolesti brucha až kŕče, pocit na vracanie, vracanie, hnačka;strach, nekľud, zmätenosť, bolesti hlavy, porucha vedomia;pálenie a slzenie očí;sťahy maternice, močového mechúra.V prípade, že sa u Vás objavila abnormálna reakcia na bodnutie hmyzom, mali by ste čo najskôr navštíviť alergológa.“ objasňuje MUDr. Jana Nemšovská, MPH, MHA.a následných terapeutických postupov je diagnostika príčinného hmyzu. Tá je založená na anamnéze, kožných testoch a laboratórnych vyšetreniach.zahŕňa terapiu akútnych reakcií a dlhodobé liečebné stratégie, ktorých cieľom je znížiť riziko budúcich reakcií.. Podľa závažnosti reakcie môže byť:správne odstránenie žihadla, ľadové obklady, lokálne kortikosteroidy;antihistaminiká, analgetiká, kortikosteroidy;stojí, inhalácia rýchlo účinkujúceho betasympatomimetika, doplnenie cirkulujúceho objemu, oxygenoterapia a udržanie vitálnych funkcií.patrí eliminácia alergénu, predpis balíčka prvej pomoci aje nevyhnutné dodržiavať opatrenia zamerané na zníženie pravdepodobnosti následného bodnutia.Ak máte alergiu na bodnutie hmyzom, mali by ste byť vybavení(pohotovostným balíčkom), ktorý obsahuje:, ktorý pôsobí proti poklesu krvného tlaku, posilňuje srdce a rozširuje priedušky: užíva sa pri nástupe príznakov celotelovej alergickej reakcie, včasné podanie tejto injekcie zachraňuje život.blokuje účinok histamínu (látky, ktorá sa uvoľňuje z buniek pri alergickej reakcii) a tým tlmí alergickú reakciu: v akútnom prípade je možné podať jednorázovo 2 tablety lieku.v tabletách potláča alergický zápal: užite odporúčané množstvo tabliet.uvoľňujú priedušky zúžené pri astmatických záchvatoch: v prípade dusenia sa aplikujú dva vdychy.Označovaná aj ako VIT (Venom ImmunoTherapy), je jedinou špecifickou liečbou alergického ochorenia, ktorá lieči nielen príznaky ale aj príčinu ochorenia. „“ hovorí, ktorá sa tejto liečbe už niekoľko rokov na svojej ambulancii venuje.Liečba v trvaní 5 rokov vyžaduje Vašu úzku spoluprácu s lekárom, ale výsledky stoja za to. Táto liečba je vysoko efektívna: v 95 % prípadov pacientov alergických na jed osy a v 80 % prípadov pacientov alergických na jed včely. Liečba je založená na podávaní malého množstva alergénu (jedu hmyzu) s cieľom navodenia tolerancie. Je indikovaná u pacientov s anamnézoupo bodnutí a s dokázanou precitlivenosťou na jed blanokrídleho hmyzu.- Lieči nielen príznaky ale aj príčinu ochorenia a ovplyvňuje tak jeho priebeh- Znižuje až eliminuje riziko vzniku anafylaktických reakcií, vrátane život ohrozujúceho anafylaktického šoku- Zvyšuje kvalitu života- Znižuje obavy z pobytu v prírodehmyzu môže narušiť Vaše plány, preto dodržiavajte opatrenia zamerané na zníženie pravdepodobnosti následného bodnutia, noste svoj pohotovostný balíček stále pri sebe a v prípade, že Vám to