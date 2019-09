Demonštranti v Hongkongu zneuctili čínsku vlajku a spustošili metro

ilustračná snímka protestov v Hongkongu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 22. septembra (TASR) - Demonštranti v Hongkongu v nedeľu zneuctili čínsku vlajku, spustošili stanicu metra a založili oheň na ulici. Informovala o tom agentúra AP, ktorá poznamenala, že prodemokratické protesty v Hongkongu znova sprevádzalo násilie.Demonštranti v nedeľu zaplnili jedno z nákupných centier v štvrti Ša-tchien a na konštrukciu, ktorú sami postavili, pripevnili žeriavy vytvorené metódou origami.Niektorí z nich položili na zem čínsku vlajku, ktorú následne pošliapali a zahodili ju do odpadkového koša. Ten hodili do neďalekej rieky.Jedna zo skupín demonštrantov neskôr zaútočila na priľahlú stanicu metra, kde rozbili bezpečnostné kamery, kladivami zrazili zariadenia na kontrolu cestovných lístkov a poškodili aj automaty na predaj lístkov. Demonštranti použili dáždniky na to, aby zatajili svoju identitu.Policajní ťažkoodenci dorazili na miesto a začali s obranou stanice. Demonštranti potom postavili barikády na ulici neďaleko nákupného centra a založili požiar. Polícia proti protestujúcim použila slzotvorný plyn.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila 4. septembra.Protestujúcim to však už nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinení zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.Čínska ľudová republika 1. októbra oslavuje 70. výročie vzniku a protesty spôsobujú vládnucej komunistickej strane nepríjemnosti.