Slováci môžu pomenovať exoplanétu

Košice 22. septembra (TASR) – Slovenská verejnosť môže pomenovať exoplanétu a jej materskú hviezdu premietajúcu sa v súhvezdí Lýra. Na výber má 12 dvojíc názvov, hlasovanie trvá do 31. októbra. Informoval o tom organizačný výbor projektu IAU100 NameExoWorlds na Slovensku.Projekt IAU100 NameExoWorlds vznikol pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a dáva možnosť ktorejkoľvek krajine na svete pomenovať vybranú exoplanétu a jej materskú hviezdu. V prvom kole, trvajúcom do 31. augusta, prihlásili Slováci do súťaže takmer 540 návrhov. Národná komisia z nich do druhého, finálového kola, vybrala dvanásť dvojíc.Verejnosť sa tak môže rozhodnúť medzi postavami slovanskej mytológie, akými sú Svarog, Vesna, Svarožič či Živa alebo slovenskými zemepisnými názvami Hornád, Váh, Gerlach, Kriváň či Velická. Slovenské rozprávky zastupujú Atalienka s Valibukom a Plavčík s Vratkom, flóru zase Kamilka s Margarétkou a Čučoriedka s Lipou. Finalistov dopĺňajú typické slovenské pokrmy Parenica a Haluška a staroslovanské pomenovania Slnka a Jupitera Chasoň a Kráľomoc.upozornil predseda organizačného výboru projektu na Slovensku Jaroslav Merc.informoval organizačný výbor s tým, že dôležitým kritériom pri výbere konečných nominantov bola aj spoločná téma. V rámci nej musí byť "doplnil.poznamenal národný koordinátor pre vzdelávacie aktivity IAU na Slovensku Rudolf Gális z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.dodal.Riadiaci výbor IAU100 NameExoWorlds vybral pre Slovensko exoplanétu s označením HAT-P-5. "Obieha okolo hviezdy podobnej Slnku nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 990 svetelných rokov. Ide o planétu, ktorá sa podobá na Jupiter, je len o 6 % ťažšia, obehne však okolo svojej hviezdy za 2,8 dňa.doplnil organizačný výbor.