Demonštranti v Južnej Amerike požadovali legalizáciu interrupcií

Mexiko 9. augusta (TASR) - Stovky ľudí v Mexiku a Kostarike vyšli v stredu do ulíc na podporu legalizácie umelého prerušenia tehotenstva v Argentíne, informuje agentúra DPA.V mexickom hlavnom meste sa zhromaždili prívrženci dekriminalizácie interrupcií a požadovali zmenu príslušnej legislatívy aj v samotnom Mexiku., skandovali demonštranti.Niekoľko žien odovzdalo na argentínsky konzulát list, v ktorom bolo napísané:V Mexiku je umelé prerušenie tehotenstva povolené iba v prípade, keď bola žena znásilnená a keď je tehotenstvom ohrozený život matky.V argentínskom Senáte sa v stredu začalo hlasovanie o zákone, ktorým by sa legalizovali interrupcie v krajine. Výsledok hlasovania sa očakáva vo štvrtok.Zhruba 500 ľudí vyšlo aj do ulíc kostarickej metropoly San José, aby podporili nový zákon v Argentíne.bolo napísané na transparentoch demonštrantov. V Kostarike je umelé prerušenie tehotenstva legálne možné iba v prípade, ak je ohrozený život matky.