USA neposkytli Rusku dôkazy, ktoré by zdôvodňovali plán nových sankcií

Na archívnej snímke zo 7. marca 2018 policajti hliadkujú pred policajnou páskou neďaleko miesta, kde našli bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. augusta (TASR) - Spojené štáty neposkytli Rusku nijaké dôkazy, ktorými by mohli objasniť uvalenie sankcií súvisiace s otravou bývalého agenta ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry.Uvádza sa to vo vyhlásení ruského veľvyslanectva vo Washingtone, o ktorom v noci na štvrtok informovala agentúra Interfax. Píše sa v ňom tiež, že ruská ambasáda navrhla zverejniť korešpondenciu v tejto záležitosť. Odpoveď na túto žiadosť však zatiaľ nedostala.Veľvyslanectvo označilo sankcie zaa dodalo, že vláda USA k ich uvaleniu pristupuje na základe "falošného" tvrdenia, ženervovoparalytickú látku novičok proti občanovi Británie a jeho dcére.Fakty či dôkazy, ktoré by to potvrdzovali, neboli Rusku poskytnuté, hovorí sa vo vyhlásení, ktoré spresňuje, že americká strana sa odvoláva na dôverné materiály. USA však deklarovali, že majú dostatok informácií, ktorý im umožnil dospieť k záveru, dodalo ruské veľvyslanectvo.V texte sa uvádza, že predstaviteľ ruskej ambasády na schôdzke na americkom ministerstve zahraničných vecí opäť vyzval na transparentné vyšetrenie udalostí v Salisbury, kde došlo k otrave Skripaľovcov, a na potrestanie vinníkov.Ako dôvod na uvalenie sankcií Washington uviedol, že Rusko použilo chemickú zbraň v rozpore s medzinárodným právom.Ohlásené opatrenia voči Rusku, ktoré agentúra AP nekonkretizovala, majú začať platiť po uplynutí 15-dňovej lehoty na upovedomenie Kongresu, čo by malo byť okolo 22. augusta.Bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija sa stali v marci v Británii terčom útoku, pri ktorom bola podľa tamojších vyšetrovateľov použitá nervovoparalytická látka novičok, vyvinutá v 70. a 80. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. Londýn pripísal zodpovednosť za túto otravu Moskve, čo však druhá strana rozhodne odmietla.V Británii sa neskôr tou istou látkou otrávili aj dvaja britskí občania bez akéhokoľvek prepojenia s Ruskom.