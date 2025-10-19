|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 19.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kristián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. októbra 2025
Demonštranti v Prahe protestovali proti obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi
Tagy: Demonštrácia Praha
Stovky demonštrantov zaplnili v nedeľu pražské Hradčanské námestie na proteste, ktorý zorganizovali českí ekológovia proti plánovanému obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou
Zdieľať
19.10.2025 (SITA.sk) - Stovky demonštrantov zaplnili v nedeľu pražské Hradčanské námestie na proteste, ktorý zorganizovali českí ekológovia proti plánovanému obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi. Post ministra by mal obsadiť predseda strany Petr Macinka, ktorý v minulosti napríklad sľuboval, že „potečie zelená krv“. Informuje o tom web TN.cz.
„Česká republika potrebuje ministerku alebo ministra životného prostredia, ktorý bude prírodu chrániť, nie ju rozkladať," zdôraznili organizátori demonštrácie.
„Ochrana životného prostredia bola, je a bude dôležitou prioritou Motoristov," tvrdí Macinka. Zároveň však hlása, že je potrebná racionalizácia zelenej politiky. „Väčšine ľudí je jasné, že tie ekologické regulácie zašli príliš ďaleko,“ myslí si šéf Motoristov.
Zdroj: SITA.sk - Demonštranti v Prahe protestovali proti obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi © SITA Všetky práva vyhradené.
„Česká republika potrebuje ministerku alebo ministra životného prostredia, ktorý bude prírodu chrániť, nie ju rozkladať," zdôraznili organizátori demonštrácie.
„Ochrana životného prostredia bola, je a bude dôležitou prioritou Motoristov," tvrdí Macinka. Zároveň však hlása, že je potrebná racionalizácia zelenej politiky. „Väčšine ľudí je jasné, že tie ekologické regulácie zašli príliš ďaleko,“ myslí si šéf Motoristov.
Zdroj: SITA.sk - Demonštranti v Prahe protestovali proti obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Demonštrácia Praha
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Peter Kotlár podľa ministra školstva Druckera nestojí za pád koalície
Peter Kotlár podľa ministra školstva Druckera nestojí za pád koalície
<< predchádzajúci článok
Izraelské údery v Pásme Gazy zabili najmenej 15 civilistov
Izraelské údery v Pásme Gazy zabili najmenej 15 civilistov