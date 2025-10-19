Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

19. októbra 2025

Demonštranti v Prahe protestovali proti obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi


Tagy: Demonštrácia Praha

Stovky demonštrantov zaplnili v nedeľu pražské Hradčanské námestie na proteste, ktorý zorganizovali českí ekológovia proti plánovanému obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou



Zdieľať
gettyimages 2235351231 676x380 19.10.2025 (SITA.sk) - Stovky demonštrantov zaplnili v nedeľu pražské Hradčanské námestie na proteste, ktorý zorganizovali českí ekológovia proti plánovanému obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi. Post ministra by mal obsadiť predseda strany Petr Macinka, ktorý v minulosti napríklad sľuboval, že „potečie zelená krv“. Informuje o tom web TN.cz.


Česká republika potrebuje ministerku alebo ministra životného prostredia, ktorý bude prírodu chrániť, nie ju rozkladať," zdôraznili organizátori demonštrácie.

Ochrana životného prostredia bola, je a bude dôležitou prioritou Motoristov," tvrdí Macinka. Zároveň však hlása, že je potrebná racionalizácia zelenej politiky. „Väčšine ľudí je jasné, že tie ekologické regulácie zašli príliš ďaleko,“ myslí si šéf Motoristov.


Zdroj: SITA.sk - Demonštranti v Prahe protestovali proti obsadeniu ministerstva životného prostredia stranou Motoristi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demonštrácia Praha
nasledujúci článok >>
Peter Kotlár podľa ministra školstva Druckera nestojí za pád koalície
<< predchádzajúci článok
Izraelské údery v Pásme Gazy zabili najmenej 15 civilistov

